Szczyt w sprawie Ukrainy, zabójstwo 12-latki, fikcyjne darowizny na parafię

Szczyt europejskich przywódców w Berlinie w sprawie Ukrainy

1. Szczyt w sprawie Ukrainy

W berlińskiej siedzibie kanclerza Niemiec Friedricha Merza odbył się szczyt europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W rozmowach udział wzięli premier Donald Tusk, ale też wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner, którym prezydent Donald Trump powierzył misję prowadzenia rozmów pokojowych.

Wśród wynegocjowanych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są między innymi "międzynarodowe siły zbrojne", tworzone przez państwa koalicji chętnych, które zgodziłyby się w nich uczestniczyć - mówi wspólne oświadczenie europejskich przywódców.

2. Zabójstwo 12-latki

Przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 12-letniej dziewczynki. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa - przekazała policja.

Śledczy podali, że "ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem". Dyrektor szkoły, do której chodziła 12-latka, przekazał, że "osoba nieletnia", o której informuje policja, chodzi do tej samej placówki.

3. Fikcyjne darowizny na parafię

Dyrektorzy banków, członkowie władz spółek Skarbu Państwa, a nawet urzędniczka Komisji Nadzoru Finansowego – łącznie 43 osoby - mieli wpłacać fikcyjne darowizny na parafię św. Faustyny na warszawskim Bródnie.

Wieloletni proboszcz parafii w Warszawie jest oskarżony o przyjęcie środków w wysokości 20 milionów złotych. Ksiądz oddawał "klientom" 90 procent w gotówce, 10 procent zatrzymywał jako prowizję.

4. Zabójstwo pary filmowców

Amerykańska policja zatrzymała Nicka Reinera, syna pary filmowców Roba i Michele Reinerów. 32-latkowi postawiono zarzut zabójstwa - przekazał urzędnik biura szeryfa hrabstwa Los Angeles.

Wcześniej informowano, że małżonkowie zostali znalezieni martwi w swoim domu - zginęli od ran kłutych. Do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw - przekazał w oświadczeniu Departament Policji Miasta Los Angeles (LAPD).

5. Bez Chanuki w Pałacu Prezydenckim

W tym roku nie odbędą się obchody Chanuki w Pałacu Prezydenckim - poinformowała "Rzeczpospolita". Tradycja palenia świec chanukowych zainicjowana została przez Lecha Kaczyńskiego i kontynuowana przez kolejnych prezydentów. W sprawie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose.

