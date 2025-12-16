Logo strona główna
Polska

Szczyt w sprawie Ukrainy, zabójstwo 12-latki, fikcyjne darowizny na parafię

Nie żyje 12-latka
Szczyt europejskich przywódców w Berlinie w sprawie Ukrainy
Źródło: Reuters
W Berlinie odbył się szczyt europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 12-letniej dziewczynki. Proboszcz parafii w Warszawie jest oskarżony o przyjęcie fikcyjnych darowizn od dyrektorów banków i członków władz spółek Skarbu Państwa w wysokości 20 milionów złotych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 16 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Szczyt w sprawie Ukrainy

W berlińskiej siedzibie kanclerza Niemiec Friedricha Merza odbył się szczyt europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W rozmowach udział wzięli premier Donald Tusk, ale też wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner, którym prezydent Donald Trump powierzył misję prowadzenia rozmów pokojowych.

Wśród wynegocjowanych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są między innymi "międzynarodowe siły zbrojne", tworzone przez państwa koalicji chętnych, które zgodziłyby się w nich uczestniczyć - mówi wspólne oświadczenie europejskich przywódców.

W Berlinie odbył się szczyt z udziałem europejskich przywódców, amerykańskich wysłanników i prezydenta Ukrainy
W Berlinie odbył się szczyt z udziałem europejskich przywódców, amerykańskich wysłanników i prezydenta Ukrainy
Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

2. Zabójstwo 12-latki

Przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 12-letniej dziewczynki. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa - przekazała policja.

Śledczy podali, że "ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem". Dyrektor szkoły, do której chodziła 12-latka, przekazał, że "osoba nieletnia", o której informuje policja, chodzi do tej samej placówki.

Nie żyje 12-latka, osoba z tej samej szkoły w rękach policji. "Jesteśmy wstrząśnięci"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje 12-latka, osoba z tej samej szkoły w rękach policji. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Wrocław

3. Fikcyjne darowizny na parafię

Dyrektorzy banków, członkowie władz spółek Skarbu Państwa, a nawet urzędniczka Komisji Nadzoru Finansowego – łącznie 43 osoby - mieli wpłacać fikcyjne darowizny na parafię św. Faustyny na warszawskim Bródnie.

Wieloletni proboszcz parafii w Warszawie jest oskarżony o przyjęcie środków w wysokości 20 milionów złotych. Ksiądz oddawał "klientom" 90 procent w gotówce, 10 procent zatrzymywał jako prowizję.

Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Dowiedz się więcej:

Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku

4. Zabójstwo pary filmowców

Amerykańska policja zatrzymała Nicka Reinera, syna pary filmowców Roba i Michele Reinerów. 32-latkowi postawiono zarzut zabójstwa - przekazał urzędnik biura szeryfa hrabstwa Los Angeles.

Wcześniej informowano, że małżonkowie zostali znalezieni martwi w swoim domu - zginęli od ran kłutych. Do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw - przekazał w oświadczeniu Departament Policji Miasta Los Angeles (LAPD).

Znany reżyser i jego żona nie żyją. Zatrzymali syna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znany reżyser i jego żona nie żyją. Zatrzymali syna

Świat

5. Bez Chanuki w Pałacu Prezydenckim

W tym roku nie odbędą się obchody Chanuki w Pałacu Prezydenckim - poinformowała "Rzeczpospolita". Tradycja palenia świec chanukowych zainicjowana została przez Lecha Kaczyńskiego i kontynuowana przez kolejnych prezydentów. W sprawie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Wojna w UkrainieUSAPolicjaKarol NawrockiNajważniejsze informacje
