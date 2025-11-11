Apel do Nawrockiego, Święto Niepodległości, biało-czerwony Empire State Building

Siemoniak apeluje do prezydenta Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Siemoniak apeluje do Nawrockiego

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że prezydent Karol Nawrocki zablokował nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy w ABW i SKW. Prezydent odpowiedział szefowi rządu nagraniem w mediach społecznościowych. Premier zarzuca Nawrockiemu, że to "dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem", a prezydent oskarża rząd o to, że ograniczył dostęp szefów służb specjalnych do niego.

Karol Nawrocki Źródło: Tomasz Waszczuk/PAP/EPA

To pierwsza porażka prezydenta - ocenił w "Kropce nad i" minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentował sprawę nominacji, których podpisania odmówił Karol Nawrocki. - Apeluję, proszę, panie prezydencie, niech pan podpisze tę listę, a potem się spierajmy, mówmy sobie różne rzeczy - nalegał Siemoniak.

2. Obchody Święta Niepodległości w Warszawie

W Warszawie Święto Niepodległości można będzie obchodzić na wiele sposobów. Będzie muzycznie podczas koncertu "Wspólna Niepodległa", z kolei miłośnicy historii znajdą coś dla siebie na Cytadeli. Na ulicach stolicy odbędzie się Bieg Niepodległości, zaplanowanych zostało też kilkanaście zgromadzeń publicznych, w tym marsz narodowców.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników wszystkich niepodległościowych wydarzeń w Warszawie czuwał będzie specjalny miejski sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Porządku na ulicach pilnować będą policjanci wsparci przez straż miejską.

3. Biało-czerwony Empire State Building

Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski jako pierwszy w historii Polak symbolicznie rozświetlił polskimi barwami narodowymi legendarny nowojorski drapacz chmur Empire State Building.

Gwiazdor FC Barcelony nazwał wydarzenie w przeddzień Święta Niepodległości wielkim przeżyciem. Jak dodał, jest szczęśliwy, że może uczestniczyć w tej uroczystości.

Empire State Building Źródło: TVN24

4. Bliski koniec shutdownu w USA

W amerykańskim Senacie przegłosowano projekt prowizorium budżetowego, co oznacza przełom w najdłuższym historii zamknięciu rządu federalnego, shutdownie. Głosowanie zakończyło się wynikiem 60 do 40.

Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, a następnie na biurko prezydenta. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał jej członków do powrotu do Waszyngtonu, by wzięli udział w głosowaniu nad zakończeniem shutdownu. Według mediów może się ono odbyć w środę.

5. Sarkozy zwolniony z więzienia

Nicolas Sarkozy wyszedł z więzienia.

Prezydentem Francji w latach 2007-2012 został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. 21 października trafił do więzienia, gdyż sąd nakazał mu rozpoczęcie od razu odbywania kary. Od tego momentu miał prawo ubiegać się o zwolnienie i taki wniosek jego adwokaci złożyli natychmiast. W poniedziałek sąd w Paryżu rozpatrzył wniosek i zgodził się na zwolnienie pod nadzorem sądowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD