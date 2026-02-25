Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Kraje Unii Europejskiej i członkowie ONZ udzielili Ukrainie wsparcia w związku z rosyjską agresją. Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii weszły w życie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 25 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump wygłosił orędzie o stanie państwa

Prezydent USA - w trudnym dla siebie i Partii Republikańskiej momencie - zapewnił w orędziu o stanie państwa, że "nastała złota era Ameryki". - Dokonaliśmy transformacji, jakiej nikt wcześniej nie widział i dokonaliśmy przełomu na wieki - stwierdził Donald Trump.

Większość przemówienia dotyczyła polityki wewnętrznej, tematom zagranicznym poświęcił znacznie mniej czasu. Trump chwalił się tym, jaką "transformację" przeprowadził, krytykował politycznych przeciwników i Sąd Najwyższy.

Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

2. Ukraina z nowym wsparciem

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło - zdecydowaną większością głosów - wniosek popierający Ukrainę, uznając jej granice i wyrażając zaniepokojenie nasileniem rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną.

Decyzja o przekazaniu Ukrainie 90 miliardów euro zostanie wykonana, a pieniądze zostaną wypłacone - poinformował w Kijowie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Węgry zapowiedziały, że pomimo zawartego na szczycie porozumienia będzie blokować dokończenie procesu udzielania pożyczki

Rząd w Ottawie ogłosił, że przeznaczy 2 miliardy dolarów kanadyjskich na wyposażenie oraz że będzie kontynuować szkolenia ukraińskiego wojska. Dodatkowo Kanada zapowiedziała wprowadzenie nowych sankcji wobec rosyjskiej floty cieni.

3. Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Weszły w życie pełne i obowiązkowe egzekwowanie wymogu posiadania elektronicznego zezwolenia na podróż (Electronic Travel Authorisation - ETA) dla osób udających się do Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski.

Brak tego dokumentu będzie skutkował odmową wejścia na pokład samolotu, promu lub innego środka transportu - poinformowała polska ambasada w Londynie.

Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii

BIZNES

4. Braki w aktach Epsteina

Amerykańska rozgłośnia NPR, po analizie opublikowanych przez resort sprawiedliwości akt, zwróciła uwagę, że wciąż nie zostały opublikowane dokumenty z przesłuchania kobiety, która oskarżała Donalda Trumpa o próbę zmuszenia jej do seksu oralnego w 1983 roku, kiedy miała 13 lat.

Dziennikarz Stephen Fowler wskazał, że z akt Epsteina znikały akta z przesłuchania kobiety, której zeznania obciążały prezydenta USA. Jest ona wspomniana w dokumentach dotyczących Ghislaine Maxwell, współpracowniczki Epsteina, która obecnie odsiaduje karę 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Braki w aktach Epsteina? Mają dotyczyć Trumpa
Braki w aktach Epsteina? Mają dotyczyć Trumpa

Świat

5. Trzydniowe posiedzenie Sejmu

Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja przygotowana w ministerstwie pracy zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Czwartek, drugi dzień obrad, zdominuje informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie exposé szefa MSZ.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania, między innymi nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Tagi:
USADonald TrumpWojna w UkrainieWielka BrytaniaJeffrey EpsteinSejmProgram SAFENajważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica