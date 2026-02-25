Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Trump wygłosił orędzie o stanie państwa Źródło: Reuters

1. Trump wygłosił orędzie o stanie państwa

Prezydent USA - w trudnym dla siebie i Partii Republikańskiej momencie - zapewnił w orędziu o stanie państwa, że "nastała złota era Ameryki". - Dokonaliśmy transformacji, jakiej nikt wcześniej nie widział i dokonaliśmy przełomu na wieki - stwierdził Donald Trump.

Większość przemówienia dotyczyła polityki wewnętrznej, tematom zagranicznym poświęcił znacznie mniej czasu. Trump chwalił się tym, jaką "transformację" przeprowadził, krytykował politycznych przeciwników i Sąd Najwyższy.

2. Ukraina z nowym wsparciem

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło - zdecydowaną większością głosów - wniosek popierający Ukrainę, uznając jej granice i wyrażając zaniepokojenie nasileniem rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną.

Decyzja o przekazaniu Ukrainie 90 miliardów euro zostanie wykonana, a pieniądze zostaną wypłacone - poinformował w Kijowie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Węgry zapowiedziały, że pomimo zawartego na szczycie porozumienia będzie blokować dokończenie procesu udzielania pożyczki

Rząd w Ottawie ogłosił, że przeznaczy 2 miliardy dolarów kanadyjskich na wyposażenie oraz że będzie kontynuować szkolenia ukraińskiego wojska. Dodatkowo Kanada zapowiedziała wprowadzenie nowych sankcji wobec rosyjskiej floty cieni.

3. Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Weszły w życie pełne i obowiązkowe egzekwowanie wymogu posiadania elektronicznego zezwolenia na podróż (Electronic Travel Authorisation - ETA) dla osób udających się do Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski.

Brak tego dokumentu będzie skutkował odmową wejścia na pokład samolotu, promu lub innego środka transportu - poinformowała polska ambasada w Londynie.

4. Braki w aktach Epsteina

Amerykańska rozgłośnia NPR, po analizie opublikowanych przez resort sprawiedliwości akt, zwróciła uwagę, że wciąż nie zostały opublikowane dokumenty z przesłuchania kobiety, która oskarżała Donalda Trumpa o próbę zmuszenia jej do seksu oralnego w 1983 roku, kiedy miała 13 lat.

Dziennikarz Stephen Fowler wskazał, że z akt Epsteina znikały akta z przesłuchania kobiety, której zeznania obciążały prezydenta USA. Jest ona wspomniana w dokumentach dotyczących Ghislaine Maxwell, współpracowniczki Epsteina, która obecnie odsiaduje karę 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

5. Trzydniowe posiedzenie Sejmu

Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja przygotowana w ministerstwie pracy zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Czwartek, drugi dzień obrad, zdominuje informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie exposé szefa MSZ.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania, między innymi nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych.

