TO WARTO WIEDZIEĆ

Wystąpienie Trumpa, decyzja Nawrockiego, policja w siedzibie KRS

Trump
Trump: po II wojnie światowej oddaliśmy Grenlandię Danii, jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Źródło: Reuters/TVN24
Prezydent USA Donald Trump wystąpił na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział na zaproszenia Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Policja weszła do biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, znajdującego się w tym samym budynku, co Krajowa Rada Sądownictwa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 22 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump wystąpił w Davos

Donald Trump wystąpił na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W długim przemówieniu powiedział między innymi, że prawdopodobnie nie uda mu się uzyskać Grenlandii, bo nie użyje w tym celu siły.

Prezydent USA mówił także o "niewdzięczności" premiera Kanady, o tym, jak inne kraje powinny pójść w ślady Wenezueli, a także o okularach Emmanuela Macrona.

Donald Trump w davos
Donald Trump w davos
Źródło: KEYSTONE

2. Decyzja Nawrockiego w sprawie zaproszenia Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki po rozmowie z Donaldem Trumpem przekazał, że zanim Polska dołączy do Rady Pokoju, takie porozumienie musi zostać zatwierdzone przez polski parlament i rząd.

Według relacji Nawrockiego, amerykański prezydent przyjął to ze zrozumieniem. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że w czwartek nie dojdzie do podpisania się Polski pod tą inicjatywą.

Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta
Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta

3. Trump zmienia decyzję w sprawie ceł

Nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego - oświadczył Donald Trump. Chodzi o dodatkowe taryfy dla krajów europejskich. Rynki zareagowały na decyzję prezydenta.

W poście opublikowanym na platformie Truth Social napisał, że w wyniku "bardzo owocnego spotkania" z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte "ustalono ramy przyszłego porozumienia w sprawie Grenlandii".

4. Policja w budynku KRS

Policjanci z Komedy Stołecznej Policji weszli do biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, znajdującego się w tym samym budynku, co Krajowa Rada Sądownictwa.

Funkcjonariusze zjawili się tam na polecenie Prokuratury Krajowej. Chodzi o powołanych za rządów PiS i odwołanych przez obecne władze rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.

Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów

WARSZAWA

5. Lewandowski strzela do własnej bramki

Kibice FC Barcelona mogli spodziewać się wielu goli w wyjazdowym spotkaniu Ligi Mistrzów ze Slavią Praga, ale chyba nikt nie przewidział tego, co zrobi Robert Lewandowski. Polski napastnik trafił bowiem do własnej bramki, notując gola samobójczego.

Koniec końców Lewandowski na tym nie poprzestał. W 71. minucie polski snajper wykorzystał dogranie Marcusa Rashforda i przypieczętował wygraną Barcelony 4:2.

konrad piasecki

Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego"
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

USAGrenlandiaDonald TrumpKarol NawrockiKrajowa Rada SądownictwaPolicjaRobert LewandowskiNajważniejsze informacje
