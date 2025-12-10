Zełenski o wyborach, myśliwce dla Ukrainy, możliwa koalicja z Braunem

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu Źródło: Reuters

1. Zełenski stawia warunek w sprawie wyborów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju, ale pod warunkiem otrzymania przez Ukrainę gwarancji bezpieczeństwa na ten okres.

Jego zdaniem wtedy wybory mogłyby się odbyć w ciągu dwóch-trzech miesięcy (60-90 dni). Poinformował też, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów w czasie trwania obowiązującego od lat stanu wojennego.

2. Negocjacje polsko-ukraińskie w sprawie myśliwców MiG-29

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29.

Decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP.

3. Sasin nie wyklucza koalicji z Braunem

Poseł PiS Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. Chociaż przyznał, że byłoby mu trudno, to odwołał się do "reguł demokracji", wedle których - jak ocenił - "trzeba szanować głosy wyborców".

- Jak można z takim człowiekiem w imię władzy wchodzić w jakiekolwiek kontakty i robić potencjalnie rząd? - pytał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica), komentując słowa Sasina. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego (PSL) "na naszych oczach powstaje brunatna koalicja", a Mariusz Witczak (KO) ocenił, że to "kompromitacja i dyskwalifikacja".

4. List żelazny dla Henryka Kani

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że Henryk Kania, podejrzany między innymi o wielomilionowe oszustwa i przebywający w Argentynie były właściciel Zakładów Mięsnych Kania, otrzyma list żelazny, pod warunkiem że w jego imieniu zostanie wpłacone 20 milionów złotych poręczenia majątkowego.

Obrońcy Kani złożyli wniosek o wydanie listu żelaznego w kwietniu. Taki dokument gwarantowałby podejrzanemu, że mógłby po powrocie do Polski odpowiadać z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku.

5. Ambasador USA w "Faktach po Faktach"

- Potrzebujemy, aby Europejczycy trzymali się przykładu Polski i stali się pierwszymi strażnikami kontynentu - powiedział w specjalnym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" w TVN24 ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Dyplomata zapewniał też o amerykańskim zaangażowaniu w bezpieczeństwo Polski. - Jest tak solidne i trwałe, jak nasze zaangażowanie na rzecz Alabamy chociażby - zaznaczył.

