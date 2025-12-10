Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Zełenski o wyborach, myśliwce dla Ukrainy, możliwa koalicja z Braunem

Zełenski
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość na przeprowadzenia wyborów prezydenckich, ale podał warunek. Sztab Generalny Wojska Polskiego prowadzi rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. Poseł PiS Jacek Sasin nie wyklucza wejścia w koalicję z partią Grzegorza Brauna. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 10 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Zełenski stawia warunek w sprawie wyborów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju, ale pod warunkiem otrzymania przez Ukrainę gwarancji bezpieczeństwa na ten okres.

Jego zdaniem wtedy wybory mogłyby się odbyć w ciągu dwóch-trzech miesięcy (60-90 dni). Poinformował też, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów w czasie trwania obowiązującego od lat stanu wojennego.

Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek

Świat

2. Negocjacje polsko-ukraińskie w sprawie myśliwców MiG-29

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29.

Decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP.

Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29
Dowiedz się więcej:

Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29

3. Sasin nie wyklucza koalicji z Braunem

Poseł PiS Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. Chociaż przyznał, że byłoby mu trudno, to odwołał się do "reguł demokracji", wedle których - jak ocenił - "trzeba szanować głosy wyborców".

- Jak można z takim człowiekiem w imię władzy wchodzić w jakiekolwiek kontakty i robić potencjalnie rząd? - pytał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica), komentując słowa Sasina. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego (PSL) "na naszych oczach powstaje brunatna koalicja", a Mariusz Witczak (KO) ocenił, że to "kompromitacja i dyskwalifikacja".

4. List żelazny dla Henryka Kani

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że Henryk Kania, podejrzany między innymi o wielomilionowe oszustwa i przebywający w Argentynie były właściciel Zakładów Mięsnych Kania, otrzyma list żelazny, pod warunkiem że w jego imieniu zostanie wpłacone 20 milionów złotych poręczenia majątkowego.

Obrońcy Kani złożyli wniosek o wydanie listu żelaznego w kwietniu. Taki dokument gwarantowałby podejrzanemu, że mógłby po powrocie do Polski odpowiadać z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku.

List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę

BIZNES

5. Ambasador USA w "Faktach po Faktach"

- Potrzebujemy, aby Europejczycy trzymali się przykładu Polski i stali się pierwszymi strażnikami kontynentu - powiedział w specjalnym wywiadzie dla "Faktów po Faktach" w TVN24 ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Dyplomata zapewniał też o amerykańskim zaangażowaniu w bezpieczeństwo Polski. - Jest tak solidne i trwałe, jak nasze zaangażowanie na rzecz Alabamy chociażby - zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Zelenskyy/X

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiJacek SasinGrzegorz BraunNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja powołuje rezerwistów. Eksperci: to nie musi być mobilizacja
Świat
Pani Anna zmarła w wyniku powikłań po cesarskim cięciu
"Tam umarła kobieta i są następne pacjentki. I jako prokurator nie mogę przez to spać po nocach"
Małgorzata Goślińska
Deszcz
W środę będzie ciepło
METEO
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pęknięcie ściany w bloku. Ewakuowano mieszkańców
Jasło
imageTitle
Zieliński nie pomógł Interowi. Liverpool grał do końca
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona odczarowała Camp Nou w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Barcelona - Eintracht
Barcelona - Eintracht Frankfurt (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Trójmiasto
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
METEO
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
WARSZAWA
Myśliwce MIG-29
Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29
Polska
imageTitle
Polscy lekkoatleci zabili ponad 500-letnim dzwonem. "Mistyczne wydarzenie"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek
Świat
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek
WARSZAWA
Kropka nad i
"Wetomat?". "Albo wetoman". W "Kropce nad i" o działaniach prezydenta
Polska
imageTitle
Podrażniony Bayern odpowiedział trzy razy. Wyjątkowy rekord nastolatka
EUROSPORT
Sejm
Lider zwiększa przewagę, rośnie poparcie dla partii Brauna. Najnowszy sondaż
Polska
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
BIZNES
imageTitle
Nie tylko Świątek. Pięciu Polaków spróbuje szczęścia w Australii
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
METEO
Wstrząs w Zakładzie Górniczym Janina (zdj. ilustracyjne)
"Dyżurny odebrał 20 telefonów w sprawie wstrząsu"
Kraków
Tom Rose
Polska tak ważna dla USA "jak Alabama". Ambasador o bezpieczeństwie i sojuszu
Polska
Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Szaleństwo podczas losowania. Trafili na wymarzonego rywala
EUROSPORT
imageTitle
Mógł przejąć reprezentację Polski. Zostaje w Japonii na dłużej
EUROSPORT
Policja w Oslo
Narasta fala przestępczości. "Idylla w naszym mieście się skończyła"
Świat
Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Pościg za pijanym kierowcą na drodze ekspresowej. Nagranie
Kielce
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
BIZNES
imageTitle
Ukraina krytykuje neutralność rosyjskich łyżwiarzy. Domaga się reakcji MKOl
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica