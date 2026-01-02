Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Koszmar w alpejskim kurorcie, orędzie Tuska, podwyżka dla milionów Polaków

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w Holandii. Orędzie noworoczne Donalda Tuska. Wzrost płacy minimalnej. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 2 stycznia.

Zobacz prognozę pogody na dziś >>>

1. Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie

Około 40 osób zginęło, a 115 zostało rannych w wyniku pożaru w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana - przekazały w czwartek po południu lokalne służby. Identyfikacja ofiar jest bardzo trudna. Do tragedii doszło w sylwestrową noc w jednym z barów. Wciąż nieznane są przyczyny pożaru, jednak relacje świadków wskazują na możliwe scenariusze.

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje

2. Jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w Holandii

Zabici, starcia z policją, ataki na ratowników medycznych. Tak wyglądała sylwestrowa noc w Holandii. Tamtejszy związek zawodowy policjantów ocenił, że to był jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w ostatnich latach. Lokalne media podały, że w wyniku odpalenia fajerwerków w Nijmegen zginął 17-letni chłopiec, a w Aalsmeer - 38-letni mężczyzna. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był w obu przypadkach legalny. W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło z kolei dziecko potrącone przez samochód. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pożar zabytkowego kościoła w noworoczną noc

Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii

Świat

3. Orędzie noworoczne Donalda Tuska

Premier Donald Tusk wygłosił w czwartek orędzie noworoczne, w którym obiecał, że 2026 "będzie rokiem polskiego przyspieszenia". - Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - ocenił szef rządu. Dodał też, że przyszedł czas na "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści".

Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"

4. Jak ukraiński wywiad oszukał Moskwę

Informacje o śmierci Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), walczącego przeciw Rosji wspólnie z armią ukraińską, zostały sfabrykowane - podał w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Ukraina przejęła pół miliona dolarów wydane przez rosyjskie służby za jego likwidację. "Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR" – przekazał ukraiński wywiad w mediach społecznościowych.

Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja

Świat

5. Podwyżka dla trzech milionów Polaków

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 140 złotych, do 4806 złotych brutto. Na rękę to około 3605 złotych. Według rządowych szacunków płacę minimalną w Polsce w 2025 roku miało otrzymywać około trzech milionów osób. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrasta także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która od stycznia wynosi 31,40 zł. Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Minimalne wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane.

Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?

BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo./kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeSzwajcariapożarSylwesterDonald TuskPolitykaUkrainaWojna w UkrainieRosjaPłaca minimalna
Czytaj także:
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie
Świat
Pociąg, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji
Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg
Polska
Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
"Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań"
Świat
43 min
pc
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
METEO
imageTitle
Francuski piłkarz ranny w tragicznym pożarze w Szwajcarii
EUROSPORT
imageTitle
Zagadkowa nieobecność Yamala w noworocznym treningu
EUROSPORT
Ukraińska armia
Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
Świat
Harare, stolica Zimbabwe
Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład
Świat
imageTitle
Mistrz świata za mocny. Ratajski bez urodzinowego prezentu
EUROSPORT
Opady śniegu nocą
Cztery pogodowe zagrożenia. IMGW wciąż ostrzega
METEO
imageTitle
Rozczarowanie na Anfield. Liverpool nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"
Polska
imageTitle
Śmierć norweskiego biathlonisty. WADA zakaże stosowania masek tlenowych?
EUROSPORT
Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii
Świat
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
Donald Tusk
Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
Polska
Statek Fitburg został przechwycony przez fińską straż przybrzeżną
Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku
Świat
imageTitle
Zaskakujące podium w Oberstdorfie. Znamy triumfatorkę Turnieju Dwóch Nocy
EUROSPORT
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
METEO
imageTitle
Dramatyczne wyznanie. Tsitsipas rozważał zakończenie kariery
EUROSPORT
Policja niemiecka, policja, Niemcy
W Bielefeld śmierć 18-latków, w Berlinie liczne amputacje
Świat
imageTitle
TCS przenosi się do Austrii. Kiedy i o której skoki w Innsbrucku?
EUROSPORT
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, woda zalała ulicę
WARSZAWA
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
METEO
Pożar wybuchł w kurorcie Crans-Montana w barze Le Constellation
Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Świat
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
METEO
imageTitle
W kadrze nie ma pewniaków na igrzyska. "Wszyscy mają takie same warunki"
Najnowsze
imageTitle
Tomasiak optymistą przed drugą częścią TCS. "Trzeba nad tym popracować"
EUROSPORT
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica