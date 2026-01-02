Koszmar w alpejskim kurorcie, orędzie Tuska, podwyżka dla milionów Polaków

Pożar w szwajcarskim kurorcie

1. Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie

Około 40 osób zginęło, a 115 zostało rannych w wyniku pożaru w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana - przekazały w czwartek po południu lokalne służby. Identyfikacja ofiar jest bardzo trudna. Do tragedii doszło w sylwestrową noc w jednym z barów. Wciąż nieznane są przyczyny pożaru, jednak relacje świadków wskazują na możliwe scenariusze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje

2. Jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w Holandii

Zabici, starcia z policją, ataki na ratowników medycznych. Tak wyglądała sylwestrowa noc w Holandii. Tamtejszy związek zawodowy policjantów ocenił, że to był jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w ostatnich latach. Lokalne media podały, że w wyniku odpalenia fajerwerków w Nijmegen zginął 17-letni chłopiec, a w Aalsmeer - 38-letni mężczyzna. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był w obu przypadkach legalny. W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło z kolei dziecko potrącone przez samochód. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pożar zabytkowego kościoła w noworoczną noc

3. Orędzie noworoczne Donalda Tuska

Premier Donald Tusk wygłosił w czwartek orędzie noworoczne, w którym obiecał, że 2026 "będzie rokiem polskiego przyspieszenia". - Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - ocenił szef rządu. Dodał też, że przyszedł czas na "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści".

4. Jak ukraiński wywiad oszukał Moskwę

Informacje o śmierci Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), walczącego przeciw Rosji wspólnie z armią ukraińską, zostały sfabrykowane - podał w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Ukraina przejęła pół miliona dolarów wydane przez rosyjskie służby za jego likwidację. "Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR" – przekazał ukraiński wywiad w mediach społecznościowych.

5. Podwyżka dla trzech milionów Polaków

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 140 złotych, do 4806 złotych brutto. Na rękę to około 3605 złotych. Według rządowych szacunków płacę minimalną w Polsce w 2025 roku miało otrzymywać około trzech milionów osób. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrasta także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która od stycznia wynosi 31,40 zł. Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Minimalne wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane.

