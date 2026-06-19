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Ukraińskie ataki na rafinerię w Moskwie, USA otwarte na stałą bazę w Polsce, odwołany zarząd Szpitala Południowego

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Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię w Moskwie
Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: STRINGER/PAP/EPA
Ukraińskie siły zaatakowały kluczową rafinerię w Moskwie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz poinformował, że USA są otwarte na stałą bazę wojskową w Polsce. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego zdecydowała o odwołaniu całego zarządu placówki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 19 czerwca.

1. Ukraina przeprowadziła ataki na Moskwę

Ukraińskie siły zaatakowały kluczową rafinerię w Moskwie, w której wybuchł pożar. Jak twierdzi strona rosyjska, na stolicę skierowano prawie 200 dronów. Celem ataku były też inne obiekty w obwodzie moskiewskim.

Po ukraińskim ataku dronów na Moskwę światowe media pisały o "panicznych" reakcjach w mediach społecznościowych. Sami Rosjanie komentowali ostatnie zdarzenia, mówiąc o "szoku" i "koszmarze".

Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię w Moskwie
Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię w Moskwie
Źródło zdjęcia: STRINGER/PAP/EPA

2. USA otwarte na stałą bazę w Polsce

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że Departament Wojny USA jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.

3. Zarząd Szpitala Południowego odwołany, Kacprzyk zwrócił część pieniędzy

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianach w zarządzie Szpitala Południowego. Ze stanowisk zostały odwołane prezeska zarządu Anna Łukasik oraz dyrektorka ds. medycznych Agata Kusz-Rynkun, czyli cały zarząd.

Ratusz poinformował o kolejnym efekcie audytu zleconego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wskazano, że na konto szpitala Dawid Kacprzyk zwrócił znaczną część wypłaconych mu pieniędzy.

4. Zatrzymanie po zabójstwie w Białej Podlaskiej

Premier Donald Tusk powiadomił na platformie X, że podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelską policję i ABW.

"Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - napisał premier.

5. Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia Polaka skazanego w Niemczech

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał TVN24, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej Piotra Pytla.

Mężczyzna odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się i usłyszał za nią wyrok inny mężczyzna.

OGLĄDAJ: Wydanie z 18.06.2026
pc
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Wojna w UkrainieMoskwaPentagonBiała PodlaskaWaldemar ŻurekNajważniejsze informacje
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