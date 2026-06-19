Ukraińskie ataki na rafinerię w Moskwie, USA otwarte na stałą bazę w Polsce, odwołany zarząd Szpitala Południowego
1. Ukraina przeprowadziła ataki na Moskwę
Ukraińskie siły zaatakowały kluczową rafinerię w Moskwie, w której wybuchł pożar. Jak twierdzi strona rosyjska, na stolicę skierowano prawie 200 dronów. Celem ataku były też inne obiekty w obwodzie moskiewskim.
Po ukraińskim ataku dronów na Moskwę światowe media pisały o "panicznych" reakcjach w mediach społecznościowych. Sami Rosjanie komentowali ostatnie zdarzenia, mówiąc o "szoku" i "koszmarze".
2. USA otwarte na stałą bazę w Polsce
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA.
Kosiniak-Kamysz poinformował, że Departament Wojny USA jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
3. Zarząd Szpitala Południowego odwołany, Kacprzyk zwrócił część pieniędzy
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianach w zarządzie Szpitala Południowego. Ze stanowisk zostały odwołane prezeska zarządu Anna Łukasik oraz dyrektorka ds. medycznych Agata Kusz-Rynkun, czyli cały zarząd.
Ratusz poinformował o kolejnym efekcie audytu zleconego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wskazano, że na konto szpitala Dawid Kacprzyk zwrócił znaczną część wypłaconych mu pieniędzy.
4. Zatrzymanie po zabójstwie w Białej Podlaskiej
Premier Donald Tusk powiadomił na platformie X, że podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelską policję i ABW.
"Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - napisał premier.
5. Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia Polaka skazanego w Niemczech
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał TVN24, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej Piotra Pytla.
Mężczyzna odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się i usłyszał za nią wyrok inny mężczyzna.