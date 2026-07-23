Warto wiedzieć Ultimatum Kaczyńskiego, nowa RPO, debiut Lewandowskiego Oprac. Adam Styczek |

Spotkanie Morawiecki-Kaczyński. Jakie warunki może postawić każda ze stron? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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1. Kończy się ultimatum w PiS

W czwartek kończy się ultimatum Jarosława Kaczyńskiego o zakazie działalności w stowarzyszeniach. Do końca dnia europosłowie i parlamentarzyści PiS muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Rafał Bochenek ostrzegł w środę, że niezłożenie dokumentu "będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa" w partii.

- Obecna sytuacja w PiS to konsekwentna polityka Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Jego zdaniem prezes PiS "wszedł na pole" Konfederacji, czego skutkiem jest "wypychanie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezesi PiS Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki podczas debaty "Myśląc Polska - Alternatywa 2.0 - Samorząd przyszłości" Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

2. Sylwia Gregorczyk-Abram nowym RPO

Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Po pięciu latach zastąpi ona na tym stanowisku prof. Marcina Wiącka.

Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W Sejmie za kandydaturą Gregorczyk-Abram opowiedziało się 233 posłów.

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3. Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire

Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od pierwszej do 63. minuty wyjazdowego spotkania z broniącym Pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2:3.

Chicago Fire jest na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 26 punktów. Inter, który rozegrał o jedno spotkanie więcej, jest drugi - 34 pkt, a prowadzi Nashville SC - 36 pkt.

4. Nawrocki przyjmie ślubowanie od Patyry

Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego przekazał, że w najbliższy wtorek przyjmie on ślubowanie od wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry.

Zbigniew Bogucki poinformował też o terminie wręczenia powołań nowym sędziom Sądu Najwyższego i planowanym powołaniu asesorów sądowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki podjął decyzję w sprawie sędziego Patyry

5. Ukraina przeprowadziła ataki na magazyny Wildberries w Rosji

Ukraińskie drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries - największej platformy sprzedażowej w kraju. Wybuchły duże pożary.

W wyniku tych uderzeń co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. To kolejny taki atak Ukraińców.