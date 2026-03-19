Pisma w sprawie sędziów TK, ABW zawiadamia prokuraturę, pożar w Warszawie

1. Czarzasty pisze do Nawrockiego, Bogucki do Czarzastego
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym apeluje o podjęcie działań w sprawie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że wysłał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pisma w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości" i zadał pytania.
2. ABW zawiadamia prokuraturę
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Wyjaśnił, że chodzi o udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego "osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych".
3. Duży pożar w Warszawie
W okolicy ulicy Modlińskiej na warszawskiej Białołęce doszło do dużego pożaru. Paliła się elewacja budowanego bloku.
Strażacy musieli ściągać operatora dźwigu, uwięzionego w kabinie. Naruszona konstrukcja żurawia stwarzała zagrożenie, dlatego wieczorem podjęto decyzję o ewakuacji 40 mieszkańców.
4. PiS zawiesza Włosowicza
Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i równocześnie wszczęto procedurę usunięcia go z klubu za jego medialne wypowiedzi - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.
Senator PiS we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż nie jest to ich program. - Chodzi o emocje, że to nie my - dodał Włosowicz.
5. Ropa i gaz drożeją po ataku na największe złoże świata
Ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na irańskie instalacje gazowe w Zatoce Perskiej. Rynki obawiają się eskalacji konfliktu i możliwych ataków odwetowych Iranu na infrastrukturę energetyczną w regionie.
Impulsem do wzrostów były doniesienia o wspólnej amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskim instalacjom w rejonie pola South Pars - kluczowego dla irańskiego sektora energetycznego.
Opracował Adam Styczek/ft
