Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Pisma w sprawie sędziów TK, ABW zawiadamia prokuraturę, pożar w Warszawie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: jeśli Nawrocki odmówi zaprzysiężenia sędziów TK, to uruchomimy inne plany
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w sprawie powołania wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na warszawskiej Białołęce doszło do dużego pożaru. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 19 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Czarzasty pisze do Nawrockiego, Bogucki do Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym apeluje o podjęcie działań w sprawie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że wysłał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pisma w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości" i zadał pytania.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. ABW zawiadamia prokuraturę

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Wyjaśnił, że chodzi o udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego "osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych".

Jest zawiadomienie do prokuratury po posiedzeniu RBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest zawiadomienie do prokuratury po posiedzeniu RBN

3. Duży pożar w Warszawie

W okolicy ulicy Modlińskiej na warszawskiej Białołęce doszło do dużego pożaru. Paliła się elewacja budowanego bloku.

Strażacy musieli ściągać operatora dźwigu, uwięzionego w kabinie. Naruszona konstrukcja żurawia stwarzała zagrożenie, dlatego wieczorem podjęto decyzję o ewakuacji 40 mieszkańców.

Płonął blok. Operator dźwigu w szpitalu, ewakuacja mieszkańców
Dowiedz się więcej:

Płonął blok. Operator dźwigu w szpitalu, ewakuacja mieszkańców

WARSZAWA

4. PiS zawiesza Włosowicza

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i równocześnie wszczęto procedurę usunięcia go z klubu za jego medialne wypowiedzi - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Senator PiS we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż nie jest to ich program. - Chodzi o emocje, że to nie my - dodał Włosowicz.

PiS zawiesiło senatora Jacka Włosowicza za medialne wypowiedzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PiS zawiesiło senatora Jacka Włosowicza za medialne wypowiedzi

5. Ropa i gaz drożeją po ataku na największe złoże świata

Ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na irańskie instalacje gazowe w Zatoce Perskiej. Rynki obawiają się eskalacji konfliktu i możliwych ataków odwetowych Iranu na infrastrukturę energetyczną w regionie.

Impulsem do wzrostów były doniesienia o wspólnej amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskim instalacjom w rejonie pola South Pars - kluczowego dla irańskiego sektora energetycznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastyKarol NawrockiABWPożaryPrawo i Sprawiedliwośćceny ropyNajważniejsze informacje
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

