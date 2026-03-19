Pisma w sprawie sędziów TK, ABW zawiadamia prokuraturę, pożar w Warszawie

Czarzasty: jeśli Nawrocki odmówi zaprzysiężenia sędziów TK, to uruchomimy inne plany Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Czarzasty pisze do Nawrockiego, Bogucki do Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wysłał do prezydenta Karola Nawrockiego pismo, w którym apeluje o podjęcie działań w sprawie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że wysłał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pisma w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości" i zadał pytania.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. ABW zawiadamia prokuraturę

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Wyjaśnił, że chodzi o udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego "osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest zawiadomienie do prokuratury po posiedzeniu RBN

3. Duży pożar w Warszawie

W okolicy ulicy Modlińskiej na warszawskiej Białołęce doszło do dużego pożaru. Paliła się elewacja budowanego bloku.

Strażacy musieli ściągać operatora dźwigu, uwięzionego w kabinie. Naruszona konstrukcja żurawia stwarzała zagrożenie, dlatego wieczorem podjęto decyzję o ewakuacji 40 mieszkańców.

4. PiS zawiesza Włosowicza

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i równocześnie wszczęto procedurę usunięcia go z klubu za jego medialne wypowiedzi - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Senator PiS we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż nie jest to ich program. - Chodzi o emocje, że to nie my - dodał Włosowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: PiS zawiesiło senatora Jacka Włosowicza za medialne wypowiedzi

5. Ropa i gaz drożeją po ataku na największe złoże świata

Ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na irańskie instalacje gazowe w Zatoce Perskiej. Rynki obawiają się eskalacji konfliktu i możliwych ataków odwetowych Iranu na infrastrukturę energetyczną w regionie.

Impulsem do wzrostów były doniesienia o wspólnej amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskim instalacjom w rejonie pola South Pars - kluczowego dla irańskiego sektora energetycznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek/ft