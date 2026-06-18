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To warto wiedzieć

Dawid Kacprzyk zwolniony, pożar autobusu w Warszawie, Jeremy Clarkson o chorobie

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Warszawski Szpital Południowy
Kontrole po ujawnieniu sprawy radnego lekarza Dawida Kacprzyka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Młody lekarz Dawid Kacprzyk nie pracuje już w warszawskim Szpitalu Południowym. Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odniósł się do wydarzeń z udziałem Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 18 czerwca.

1. Dawid Kacprzyk zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym

Radny dzielnicy Ursus i były członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk nie pracuje już w warszawskim Szpitalu Południowym - poinformowała placówka. Audyt potwierdził nieprawidłowości w pracy lekarza. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do rady nadzorczej, aby odwołała dyrektorkę do spraw medycznych placówki. Szpital szykuje zawiadomienie dotyczące podejrzenia oszustwa, a prokuratura już zapowiedziała "czynności sprawdzające".

2. Polska i Niemcy podpisały umowę o współpracy obronnej

Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz i jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius podpisali nową umowę o współpracy w dziedzinie obronności pomiędzy krajami.

Porozumienie dotyczy między innymi rozwoju logistyki, cyberbezpieczeństwa, domeny morskiej i technologii kosmicznych, a także pogłębienia współpracy wojskowej obu państw.

3. Radosław Sikorski komentuje zdarzenie z Robertem Bąkiewiczem

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odniósł się do wydarzeń z udziałem Roberta Bąkiewicza w Berlinie. - Wydaje mi się, że przyszedł tutaj nie tylko po to, by robić burdę - ocenił.

Wcześniej, pod wpisem na X, doszło do wymiany zdań z córką lidera Ruchu Obrony Granic Blanką Bąkiewicz. "Proszę tatusiowi przekazać aby uważał jak zamawia w Niemczech pięć piw bo propagowanie faszyzmu, z oczywistych historycznych powodów, jest tam surowo karane" - zwrócił się minister do kobiety.

4. Pożar autobusu w Warszawie

W Warszawie w Alei Stanów Zjednoczonych w płomieniach stanął autobus miejski linii 411. Nad Warszawą unosiły się kłęby czarnego dymu.

Autobusem podróżowało około 20 osób. - Zostali ewakuowani, zanim na miejsce przyjechały służby - relacjonował Michał Gołębiowski, reporter TVN24.

5. Jeremy Clarkson choruje na raka prostaty

Znany brytyjski prezenter telewizyjny Jeremy Clarkson poinformował widzów swojego programu "Farma Clarksona", że zdiagnozowano u niego raka prostaty.

Jak powiedział, to "agresywna" postać, ale "naprawdę wczesne stadium". - Gdybym się nie przebadał i nie wykryliby problemu na wczesnym etapie, to mogłyby być moje ostatnie zbiory - ocenił.

OGLĄDAJ: Wydanie z 17.06.2026
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Koalicja ObywatelskaNiemcyWojsko PolskieRadosław SikorskiNajważniejsze informacjeNowotwory
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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