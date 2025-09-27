Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę

Premier Donald Tusk
Premier o głosowaniu w sprawie CPK: to bardzo źle wróży na przyszłość
Źródło: TVN24
W Sejmie nie przyjęto wniosku o odrzucenie projektu ustawy o zapewnieniu budowy CPK. Donald Trump przekazał, że jest otwarty na wykorzystanie przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji. Szef gangu papierosowego został zatrzymany przez Interpol i przetransportowany do Polski. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 27 września.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Koalicyjny rozłam

Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały między innymi głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sejm również skierował do dalszych prac projekt ustawy zakładający wprowadzenie w szkołach dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu. Zagłosowali za tym posłowie PiS, Konfederacji, PSL oraz część posłów Polski 2050. Zgodnie z projektem istniałaby możliwość zmniejszenia liczby godzin religii, ale pod jednym warunkiem: że biskup się zgodzi.

Po głosowaniu premier Donald Tusk skierował kroki do gabinetu marszałka Szymona Hołowni. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Tusk wyszedł stamtąd w milczeniu - nie porozmawiał z dziennikarzami.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk
Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Trump otwarty na zniesienie ograniczeń dla Ukrainy

Donald Trump powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji - podał "Wall Street Journal", powołując się na źródła.

Administracja bierze pod uwagę Tomahawki i inne uzbrojenie dalekiego zasięgu dla Ukrainy - przekazały źródła. Precyzyjne pociski manewrujące Tomahawk mają zasięg około 1600 kilometrów, znacznie większy od zasięgu pocisków ATACMS.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

3. Polak deportowany z Karaibów

60-letni szef gangu papierosowego, ukrywający się od ponad 20 lat na Dominikanie, został zatrzymany przez Interpol, by kilka dni później z Karaibów trafić do krakowskiego aresztu śledczego.

W związku z zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości mężczyzna zniknął w 2005 roku. W kwietniu 2005 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystawił za nim list gończy, a w ślad za nim wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Mężczyzna mógł trafić do aresztu już w 2012 roku, ale wówczas sąd Dominikany odmówił jego wydania, ponieważ Polska nie miała podpisanej umowy ekstradycyjnej z tym państwem.

Zatrzymany 60-latek
Zatrzymany 60-latek
Źródło: małopolska policja

4. Sędzia przeprasza za awanturę w Trybunale Stanu

Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, zasłynął niedawno swoim zachowaniem, gdy prowadząc posiedzenie Trybunału, uderzał dłonią w stół, krzyczał i nieoczekiwanie opuścił salę, rozmyślnie popychając krzesło, na którym siedział inny sędzia.

- Straciłem panowanie nad sobą i bardzo wszystkich przepraszam - powiedział w rozmowie z "Czarno na białym" Piotr Andrzejewski. Choć, jak wynika z dalszej części wypowiedzi, nie są to przeprosiny bezwzględne.

OGLĄDAJ: Awantura w Trybunale Stanu. Andrzejewski: wszystkich przepraszam
Piotr Andrzejewski - rozmowa dla CNB

Awantura w Trybunale Stanu. Andrzejewski: wszystkich przepraszam

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

5. Wypadek pary aktorów

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek - ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl. Doszło do niego po południu w Niechanowie (województwo wielkopolskie).

W samochód, którym podróżowali, uderzył inny pojazd, wyjeżdżający z drogi podporządkowanej. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskSzymon HołowniaSejmPolska 2050Donald TrumpWojna w UkrainieTrybunał StanuNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Szef Pentagonu Pete Hegseth
"Pokaz siły". Hegseth ma opowiedzieć dowódcom o "etosie wojownika"
Świat
Ogród sensoryczny
"Kiedy dziecko onkologiczne choruje, choruje cała rodzina". Nowy ogród sensoryczny daje ukojenie młodym pacjentom
Polska
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
METEO
imageTitle
O której godzinie pierwszy mecz Świątek w Pekinie?
EUROSPORT
imageTitle
W jednym Szkoci, w drugim Anglicy. Półfinałowe pary wyłoniło losowanie
EUROSPORT
imageTitle
Bayern śrubuje serię, Kane pobił rekord
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalne gole w Płocku. Koszmar bramkarza Wisły
EUROSPORT
27 min
Karol z mamą - repo w Plusie o dzieciach chorych onkologicznie
Z miłości do dziecka przechodzą przez piekło. "Dopóki jest lek i nadzieja, trzeba walczyć"
TVN24+ Originals
36 min
pc
"Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Koniec sezonu dla Hurkacza. "Muszę być przygotowany na 110 procent"
EUROSPORT
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
METEO
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
BIZNES
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Media: Trump otwarty, by znieść ograniczenia dla Ukrainy. Chodzi o cele w Rosji
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
METEO
imageTitle
Bargiel po zjechaniu z Everestu. "Strach chroni przed robieniem szaleństwa"
EUROSPORT
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
BIZNES
Szymon Hołownia
Co czeka Hołownię? "Będzie ciężko pracował jako poseł"
Polska
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
WARSZAWA
Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą w sztabie wyborczym w Warszawie
Trzaskowski o reakcji na pierwsze wyniki: może to był błąd
Polska
Izabela Bodnar
Posłanka "pomyliła się" przy głosowaniu w sprawie religii
Najnowsze
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
WARSZAWA
Mercedes, którym podróżowali aktorzy
Wypadek pary znanych polskich aktorów
Poznań
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
BIZNES
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
METEO
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu
Polska
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek kieruje wezwanie do neosędziów 
Polska
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
WARSZAWA
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica