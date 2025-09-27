Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę

Premier o głosowaniu w sprawie CPK: to bardzo źle wróży na przyszłość Źródło: TVN24

1. Koalicyjny rozłam

Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O wyniku zadecydowały między innymi głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sejm również skierował do dalszych prac projekt ustawy zakładający wprowadzenie w szkołach dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu. Zagłosowali za tym posłowie PiS, Konfederacji, PSL oraz część posłów Polski 2050. Zgodnie z projektem istniałaby możliwość zmniejszenia liczby godzin religii, ale pod jednym warunkiem: że biskup się zgodzi.

Po głosowaniu premier Donald Tusk skierował kroki do gabinetu marszałka Szymona Hołowni. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Tusk wyszedł stamtąd w milczeniu - nie porozmawiał z dziennikarzami.

Premier Donald Tusk Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Trump otwarty na zniesienie ograniczeń dla Ukrainy

Donald Trump powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji - podał "Wall Street Journal", powołując się na źródła.

Administracja bierze pod uwagę Tomahawki i inne uzbrojenie dalekiego zasięgu dla Ukrainy - przekazały źródła. Precyzyjne pociski manewrujące Tomahawk mają zasięg około 1600 kilometrów, znacznie większy od zasięgu pocisków ATACMS.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

3. Polak deportowany z Karaibów

60-letni szef gangu papierosowego, ukrywający się od ponad 20 lat na Dominikanie, został zatrzymany przez Interpol, by kilka dni później z Karaibów trafić do krakowskiego aresztu śledczego.

W związku z zainteresowaniem wymiaru sprawiedliwości mężczyzna zniknął w 2005 roku. W kwietniu 2005 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystawił za nim list gończy, a w ślad za nim wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Mężczyzna mógł trafić do aresztu już w 2012 roku, ale wówczas sąd Dominikany odmówił jego wydania, ponieważ Polska nie miała podpisanej umowy ekstradycyjnej z tym państwem.

Zatrzymany 60-latek Źródło: małopolska policja

4. Sędzia przeprasza za awanturę w Trybunale Stanu

Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, zasłynął niedawno swoim zachowaniem, gdy prowadząc posiedzenie Trybunału, uderzał dłonią w stół, krzyczał i nieoczekiwanie opuścił salę, rozmyślnie popychając krzesło, na którym siedział inny sędzia.

- Straciłem panowanie nad sobą i bardzo wszystkich przepraszam - powiedział w rozmowie z "Czarno na białym" Piotr Andrzejewski. Choć, jak wynika z dalszej części wypowiedzi, nie są to przeprosiny bezwzględne.

5. Wypadek pary aktorów

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek - ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl. Doszło do niego po południu w Niechanowie (województwo wielkopolskie).

W samochód, którym podróżowali, uderzył inny pojazd, wyjeżdżający z drogi podporządkowanej. Aktor trafił do szpitala ze złamaną ręką.

