Dwoje dzieci zmarło po zatruciu czadem w Kutnie. W Koszalinie śmiertelnie zatruła się kobieta. W Belgii odnotowano pierwszy przypadek zarażenia nowym wariantem śmiercionośnego wirusa. Pięciu mężczyzn zostało skazanych w Amsterdamie za podżeganie do napaści oraz ataki na izraelskich kibiców. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 25 grudnia.

1. Tragiczne skutki zatrucia czadem

W domu jednorodzinnym w Kutnie doszło do zatrucia tlenkiem węgla. W budynku przebywała pięcioosobowa rodzina. Zmarło dwóch chłopców w wieku 9 i 12 lat. Na miejsce przyleciały trzy śmigłowce LPR, które zabrały poszkodowanych do szpitala. Także w Koszalinie doszło w wigilijne popołudnie do zatrucia tlenkiem węgla. Zmarła kobieta, a znajdujących się z nią w mieszkaniu dwoje dzieci zabrano do szpitala.

Kutno. Dwoje dzieci zmarło po zatruciu czadem PAP/KP PSP w Kutnie

W Koszalinie zmarła kobieta, która zatruła się tlenkiem węgla. Pomimo resuscytacji, nie udało się jej uratować. Do szpitala przewieziono również dwoje dzieci, które znajdowały się w tym samym mieszkaniu.

2. Niebezpieczny wariant mpoksu w kolejnym europejskim kraju

W Belgii odnotowano pierwszy przypadek zarażenia nowym wariantem mpoksu. Pochodzący z Walonii pacjent zaraził się podczas pobytu w jednym z krajów afrykańskich. Chociaż wariant ten jest bardzo zaraźliwy i śmiercionośny, służby uspokoiły, że ryzyko rozprzestrzenia się wirusa jest bardzo niskie. Nowy wariant, czyli klad I mpox (dawniej małpiej ospy), został niedawno odkryty w Demokratycznej Republice Konga. Od tego czasu przypadki tej choroby wykryto w trzech krajach w Europie: Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a poza Starym Kontynentem w Stanach Zjednoczonych i kilku państwach Azji.

3. Zaatakowali izraelskich kibiców. Jest wyrok

Pięciu mężczyzn zostało we wtorek skazanych przez sąd w Amsterdamie za podżeganie do napaści oraz ataki na izraelskich kibiców piłki nożnej, do których doszło w listopadzie - podała agencja AFP. Sędzia wskazywał, że zwykle w takich przypadkach zasądza się wyłącznie prace społeczne, ale tym razem "biorąc pod uwagę powagę przestępstwa i kontekst, w jakim zostało popełnione, tylko kara pozbawienia wolności jest odpowiednia".

4. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji

Co najmniej 12 osób zginęło, a trzy zostały ranne we wtorek w wyniku eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w Turcji. Gubernator prowincji Balikesir Ismail Ustaoglu poinformował, że część budynku, w której doszło do eksplozji, zawaliła się. Dodał, że ewakuowano osoby znajdujące się w fabryce. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności wybuchu.

Wybuch w fabryce w Turcji. Kilkanaście ofiar

5. Wigilijne kazanie papieża

Jest to noc, w której Bóg mówi każdemu: także dla ciebie jest nadzieja - głosił papież Franciszek podczas pasterki w bazylice Świętego Piotra. W homilii szeroko mówił o niesieniu nadziei. Potrzeba jej - wskazywał - tam, "gdzie życie jest poranione, w zdradzonych oczekiwaniach, w rozwianych marzeniach, w niepowodzeniach, które rozdzierają serce". Przed mszą Ojciec Święty otworzył w symbolicznym geście Drzwi Święte bazyliki, inaugurując tym gestem ogłaszany co 25 lat Rok Święty w Kościele.

Franciszek w bazylice Świętego Piotra PAP/EPA/REMO CASILLI / POOL

Autorka/Autor:momo/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl