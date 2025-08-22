Stanisław Soyka nie żyje, przerwany koncert, Nawrocki spotka się z papieżem

Koncert zakończony utworem "Tolerancja" Źródło: TVN24

1. Nie żyje Stanisław Soyka

W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, popularny wokalista jazzowy, skrzypek, pianista, gitarzysta, kompozytor i poeta.

Stanisław Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Stanisław Soyka Źródło: Marcin Bielecki/PAP/EPA

2. Przerwany koncert Top of the Top Sopot Festival 2025

Soyka miał wystąpić podczas kończącego się w czwartek Top of the Top Sopot Festival 2025. W związku z tym organizatorzy postanowili przerwać transmisję telewizyjną z festiwalu.

W związku ze śmiercią artysty krótko przed godziną 23 na scenie sopockiej Opery Leśnej pojawili się występujący tego dnia muzycy, którzy wspólnie wykonali "Tolerancję", jeden z największych przebojów Soyki, który z biegiem lat stał się hymnem akceptacji i otwartości.

3. Rosyjski atak na amerykański zakład

Rosja celowo zaatakowała amerykańską firmę w obwodzie zakarpackim - oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszych informacji, w wyniku ataku na fabrykę amerykańskiej firmy Flex w mieście Mukaczewo ranne zostały 23 osoby – przekazały ukraińskie media.

Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę, że Rosjanie zaatakowali obwody leżące tuż przy zachodniej granicy. - Rosjanie atakują tuż przy granicach Unii Europejskiej i NATO - stwierdził Zełenski, dodając, że rosyjski dron bojowy wleciał na terytorium Polski.

4. Prezydent spotka się z papieżem

Prezydent Karol Nawrocki 5 września będzie przebywał z wizytą w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Wcześniej, 3 września Karol Nawrocki spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

5. Zawiódł tylko mistrz

Lech Poznań był tłem dla KRC Genk i w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy przegrał aż 1:5. Rewanż, zaplanowany za tydzień, wydaje się formalnością dla Belgów.

Trudny, ale bardzo udany wyjazd zaliczyła Legia Warszawa, która w decydującej, 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji pokonała w Edynburgu 2:1 Hibernian i może wypatrywać rewanżu przy Łazienkowskiej, który już w kolejny czwartek. Na wygranego tego dwumeczu czeka faza ligowa rozgrywek.

Krok w stronę awansu do fazy zasadniczej Ligi Konferencji UEFA wykonała drużyna Rakowa Częstochowa. Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna wygrała u siebie z Ardą Kyrdżali 1:0 w pierwszym meczu decydującej, czwartej rundy kwalifikacji europejskich rozgrywek. Rewanżowe spotkanie w Bułgarii zostanie rozegrane 28 sierpnia.

Piłkarze Jagiellonii Białystok rozegrali bardzo dobry mecz i w pełni zasłużenie pokonali FC Dinamo Tirana 3:0 (2:0) w spotkaniu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tym samym awans do fazy ligowej tych rozgrywek jest na wyciągnięcie ręki.

