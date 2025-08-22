Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Stanisław Soyka nie żyje, przerwany koncert, Nawrocki spotka się z papieżem

Stanisław Soyka
Koncert zakończony utworem "Tolerancja"
Źródło: TVN24
W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka. Artysta miał wystąpić podczas Top of the Top Sopot Festival 2025 - w związku z tym organizatorzy postanowili przerwać transmisję. Prezydent Karol Nawrocki 5 września będzie przebywał z wizytą w Watykanie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 22 sierpnia.

1. Nie żyje Stanisław Soyka

W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, popularny wokalista jazzowy, skrzypek, pianista, gitarzysta, kompozytor i poeta.

Stanisław Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Stanisław Soyka
Stanisław Soyka
Źródło: Marcin Bielecki/PAP/EPA

2. Przerwany koncert Top of the Top Sopot Festival 2025

Soyka miał wystąpić podczas kończącego się w czwartek Top of the Top Sopot Festival 2025. W związku z tym organizatorzy postanowili przerwać transmisję telewizyjną z festiwalu.

W związku ze śmiercią artysty krótko przed godziną 23 na scenie sopockiej Opery Leśnej pojawili się występujący tego dnia muzycy, którzy wspólnie wykonali "Tolerancję", jeden z największych przebojów Soyki, który z biegiem lat stał się hymnem akceptacji i otwartości.

3. Rosyjski atak na amerykański zakład

Rosja celowo zaatakowała amerykańską firmę w obwodzie zakarpackim - oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszych informacji, w wyniku ataku na fabrykę amerykańskiej firmy Flex w mieście Mukaczewo ranne zostały 23 osoby – przekazały ukraińskie media.

Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę, że Rosjanie zaatakowali obwody leżące tuż przy zachodniej granicy. - Rosjanie atakują tuż przy granicach Unii Europejskiej i NATO - stwierdził Zełenski, dodając, że rosyjski dron bojowy wleciał na terytorium Polski.

4. Prezydent spotka się z papieżem

Prezydent Karol Nawrocki 5 września będzie przebywał z wizytą w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Wcześniej, 3 września Karol Nawrocki spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

5. Zawiódł tylko mistrz

Lech Poznań był tłem dla KRC Genk i w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy przegrał aż 1:5. Rewanż, zaplanowany za tydzień, wydaje się formalnością dla Belgów.

Trudny, ale bardzo udany wyjazd zaliczyła Legia Warszawa, która w decydującej, 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji pokonała w Edynburgu 2:1 Hibernian i może wypatrywać rewanżu przy Łazienkowskiej, który już w kolejny czwartek. Na wygranego tego dwumeczu czeka faza ligowa rozgrywek.

Krok w stronę awansu do fazy zasadniczej Ligi Konferencji UEFA wykonała drużyna Rakowa Częstochowa. Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna wygrała u siebie z Ardą Kyrdżali 1:0 w pierwszym meczu decydującej, czwartej rundy kwalifikacji europejskich rozgrywek. Rewanżowe spotkanie w Bułgarii zostanie rozegrane 28 sierpnia.

Piłkarze Jagiellonii Białystok rozegrali bardzo dobry mecz i w pełni zasłużenie pokonali FC Dinamo Tirana 3:0 (2:0) w spotkaniu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tym samym awans do fazy ligowej tych rozgrywek jest na wyciągnięcie ręki.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaWojna w UkrainiePiłka nożnaKarol NawrockiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Stanisław Soyka w 2008 roku
"Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej". Politycy żegnają Stanisława Soykę
Polska
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Świat
pc
Jeszcze kilka godzin wcześniej zaśpiewali z Soyką. "Brak słów"
Polska
Deszcz, parasol, lato, opady
W piątek w części kraju może popadać
METEO
Stanisław Soyka
"Poświęciłem życie muzyce". Archiwalny wywiad z Soyką
Kultura i styl
Stanisław Soyka
"Jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy"
Kultura i styl
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Hołd dla Stanisława Soyki. Wyjątkowe wykonanie
Kultura i styl
GettyImages-2230512658
Nerwy w końcówce, ale Legia opuszcza Szkocję z tarczą
EUROSPORT
imageTitle
Niedosyt w Częstochowie. Awans rozstrzygnie się w Bułgarii
EUROSPORT
Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje
Kultura i styl
638914078380009749sss
Lech rozbity. Bolesna lekcja futbolu od Belgów
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia nie zawiodła. Dobra zaliczka przed rewanżem
EUROSPORT
Antarktyda
Jedna wycieczka tam kosztuje sto ton śniegu
METEO
euro shutterstock_2643708459
Będą wprowadzać euro. Ruszyła specjalna kampania
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent spotka się z papieżem. Jest data
Polska
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
Trump "przejrzał na oczy"? Jego nowy wpis to "pozytywny sygnał"
Polska
Opady nocą, deszcz
Niebezpieczna noc. Alarmy IMGW w części kraju
METEO
Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
"Rosja gra o nową architekturę bezpieczeństwa Europy"
Świat
Mukaczewo
Atak na amerykański zakład. "Rosjanie dokładnie wiedzieli, gdzie uderzają"
Świat
Płonący wóz strażacki w Portugalii
Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie
METEO
imageTitle
Vingegaard zrezygnował ze startu w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Zniszczone budynki w Strefie Gazy
"Wydałem instrukcje, aby rozpocząć natychmiastowe negocjacje"
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ministra o wecie prezydenta: odmrożę Polakom uszy na złość tej władzy
BIZNES
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza setka rankingu i małe doświadczenie w Wielkim Szlemie. Oto rywalka Świątek
EUROSPORT
Lotnisko w Lizbonie
Pożar na lotnisku, ewakuowano kilkuset pasażerów
Świat
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Ponad 450 niedźwiedzi ma zginąć do końca października
METEO
Ekshumacje w Ukrainie
"Nie może być mowy". Ukraina odpowiada rzecznikowi polskiego prezydenta
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent wysokich rachunków". Minister o sporze w sprawie ustawy wiatrakowej
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica