Będzie debata, Biejat i Hołownia przekazali poparcie, Mentzen zaprosił do siebie

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w piątek w debacie przed drugą turą wyborów. Magdalena Biejat i Szymon Hołownia poparli kandydata Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Mentzen złożył obu kandydatom propozycję spotkania, którą przyjęli. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 21 maja.

1. Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się w debacie

Sztaby kandydatów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego porozumiały się co do organizacji debaty prezydenckiej. Ma się ona odbyć w piątek o godzinie 20.

Poruszonych zostanie sześć bloków tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka społeczna, polityka międzynarodowa, zdrowie i światopogląd. Pytania zadawać będą sami kandydaci.

2. Biejat i Hołownia poparli Trzaskowskiego

Magdalena Biejat zadeklarowała, że swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich odda na Rafała Trzaskowskiego. Polityczka Lewicy mówiła o szczegółach rozmowy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

Po stronie Rafała Trzaskowskiego wcześniej opowiedzieli się politycy Trzeciej Drogi. Poparcie dla kandydata KO zadeklarował jego konkurent z pierwszej tury, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

3. Mentzen spotka się z Nawrockim i Trzaskowskim

Sławomir Mentzen złożył Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu propozycję spotkania na jego kanale w serwisie YouTube. Lider Konfederacji przekazał, kiedy przyjdzie do niego kandydat PiS. Rafał Trzaskowski i jego sztab ustalili termin kilka godzin później.

Sławomir Mentzen zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zawierającej osiem punktów, które dotyczą między innymi podatków, wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę czy relacji z Unią Europejską.

4. Osiem punktów Mentzena

Sławomir Mentzen we wtorek 20 kwietnia w nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube stwierdził, że w trakcie rozmów Rafałem Trzaskowskim i Nawrockim"da [im] do podpisania deklarację, (…) dotycząca tego, czego się zobowiążą, po tym jeżeli już wygrają te wybory".

Deklaracja zawiera osiem punktów-zobowiazań w sprawie podatków, obrotu gotówkowego, swobody wyrażania poglądów, wysłania polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO, dostępu Polaków do broni, przekazywania kompetencji do organów Unii Europejskiej i ratyfikacji nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

5. W Sejmie o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej

Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Konfederacja opowiedziały się za rządowym projektem ustawy, który przewiduje wypowiedzenie konwencji ottawskiej. Wcześniej o jednomyślność w tej sprawie apelował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konwencja ottawska zakazuje użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. Ministrowie obrony Estonii, Łotwy i Litwy zapowiedzieli wycofanie się z konwencji w marcu 2025 roku.

