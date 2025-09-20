Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Rosyjskie prowokacje, rating Polski zmieniony, list z 1937 roku otwarty

Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie ćwiczenia na Morzu Ochockim
Źródło: Reuters
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Tego samego dnia dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu Polski. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 20 września.

1. Rosyjskie myśliwce wtargnęły nad Estonię

Rząd Estonii poinformował, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia.

To czwarte naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w tym roku - podał portal Delfi. Premier Estonii przekazał, że rząd podjął decyzję o zwróceniu się do NATO o konsultacje w ramach artykułu 4.

Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Źródło: AdobeStock

2. "Niski przelot" rosyjskich myśliwców nad polską platformą

Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim - poinformowała w piątek Straż Graniczna. Podporucznik Katarzyna Przybysz z morskiego oddziału straży przekazała, że nie doszło do naruszenia granicy państwowej.

Do incydentu doszło w piątek w godzinach popołudniowych. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, myśliwce były na wysokości około 150 metrów.

3. Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu Polski

Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie utrzymała długoterminowe ratingi Polski na poziomie A2.

Moody's to jedna z tzw. wielkiej trójki agencji ratingowych. Wcześniej perspektywę ratingu zmieniła również agencja Fitch.

4. Czesi otworzyli list z 1937 roku

Na zamku w Lánach w środkowych Czechach otwarto w piątek kopertę z listem Tomáša G. Masaryka (TGM), pierwszego i najdłużej urzędującego prezydenta Czechosłowacji. Masaryk miał go podyktować swojemu synowi pod koniec życia. Treść dokumentu nie była znana przez niemal sto lat.

Liczący pięć stron list został odpieczętowany 19 września 2025 roku, zgodnie z prośbą widniejącą na kopercie. Dokument ten został przekazany Archiwum Narodowemu dwie dekady wcześniej przez Antonína Suma - sekretarza Jana Masaryka, byłego szefa czeskiej dyplomacji i syna prezydenta.

5. Polak nagrodzony Ig Noblem

W Bostonie odbyła się 35. ceremonia wręczenia nagród Ig Nobla. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Polak - profesor Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego w duecie z profesorem Gillesem Gignacem z University of Western Australia. Otrzymali oni nagrodę w dziedzinie psychologii.

Profesorów wyróżniono za artykuł opublikowany w czasopiśmie "Intelligence". Zaprezentowano tam wyniki badań analizujących wpływ informacji zwrotnej dotyczącej poziomu inteligencji na chwilowy poziom narcyzmu. Przeprowadzono je na grupie 361 osób, którym po wykonaniu testu IQ przekazano losowo informację, że ich wynik był albo powyżej, albo poniżej średniej.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

pc

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

