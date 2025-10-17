Egzekucje w Gazie, Trump spotka się z Putinem, Polak w finale Konkursu Chopinowskiego

Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy Źródło: Reuters

1. Trump spotka się z Putinem

Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Ustalono, że obaj przywódcy mają się spotkać w Budapeszcie, aby "sprawdzić, czy uda się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".

Prezydent USA w trakcie briefingu prasowego poinformował, że do spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem dojdzie w ciągu dwóch tygodni.

2. Egzekucje na ulicach Gazy

Gdy siły izraelskie na mocy pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy zaczęły częściowo wycofywać się z zajętych terytoriów, bojownicy Hamasu rozpoczęli proces odzyskiwania nad nimi kontroli.

Grupa bojowników twierdzi, że zabija członków "gangów" i izraelskich kolaborantów i organizuje egzekucje na ulicach Gazy. Nagranie z jednej z takich egzekucji Hamas opublikował 13 października, informując o zastrzeleniu 32 "członków gangów". Na udostępnionym nagraniu widać, jak zamaskowani bojownicy zmuszają nieuzbrojonych mężczyzn do klęczenia, a następnie strzelają im w plecy.

3. Polak w finale Konkursu Chopinowskiego

Jedenaścioro pianistów i pianistek, w tym jeden Polak - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona - zakwalifikowało się do ostatniego etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W finałowej części konkursu usłyszymy Piotra Alexewicza.

Przesłuchania finałowe odbędą się w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w dniach 18-20 października. Każdego dnia koncerty będą rozpoczynały się o godzinie 18.

4. Kolejne weto Nawrockiego

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm.

Nawrocki podpisał pakiet innych ustaw, w tym nowelę Kodeksu pracy w sprawie zasad naliczania stażu pracy.

5. Estonia zamyka drogi przechodzące przez Rosję

Premier Estonii Kristen Michal przekazał, że drogi w południowo-wschodniej części kraju, które przechodzą przez terytorium Rosji, pozostaną zamknięte do czasu wybudowania obwodnic. Te mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom kraju.

Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna określił dotychczasowe rozwiązanie, polegające na przejeździe przez terytorium Rosji, jako "historyczną anomalię".

