Inauguracja Sejmu: Hołownia marszałkiem, Witek poza prezydium, Kaczyński spóźniony na hymn

czytaj dalej

Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) została wybrana nową marszałkinią Senatu. Otrzymała 66 głosów. - To jest naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia - powiedziała po objęciu stanowiska. Na wicemarszałków zostali wybrani: Magdalena Biejat (Lewica, partia Razem), Rafał Grupiński (Koalicja Obywatelska) oraz Michał Kamiński (Trzecia Droga). Po ich wyborze przegłosowano zmianę regulaminu umożliwiającą zwiększenie liczby wicemarszałków do pięciu. Do trójki wybranych dołączył Maciej Żywno z Polski 2050. Poparcia nie uzyskał kandydat PiS Marek Pęk.