Polska

W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK

Posiedzenie ONZ
Bosacki cytuje Ławrowa i prostuje rosyjskie kłamstwa
Źródło: TVN24
W siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Sejm wybrał Mariusza Haładyja na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 13 września.

1. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

W siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. W imieniu Polski głos zabrał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

- Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka - oświadczył wiceszef MSZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neoorwellowskie" kłamstwa.

Rada Bezpieczeństwa
Rada Bezpieczeństwa
Źródło: Reuters

- Stany Zjednoczone stoją po stronie naszych sojuszników z NATO w obliczu alarmujących naruszeń przestrzeni powietrznej - zapewniła pełniąca obowiązki ambasadora USA przy ONZ Camille Shea.

- Wysyłając drony na Ukrainę, a teraz do Polski, nasz sąsiad, Rosja, nie tylko kpi z tej Rady. Pluje nam w twarz, a my grzecznie udajemy, że pada deszcz - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk.

2. Zapowiedź wzmocnienia wschodniej flanki NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział wzmocnienie wschodniej flanki NATO w ramach inicjatywy Wschodnia Straż.

- To był niebezpieczny i nieprzemyślany akt - powiedział dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO, komentując przekroczenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

3. "Wielki Bu" zatrzymany

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji wytropili i zatrzymali Patryka M., pseudonim Wielki Bu - dowiedział się reporter tvn24.pl Robert Zieliński.

Do zatrzymania podejrzanego o udział w zorganizowanej przestępczości mężczyzny doszło w Hamburgu, niedługo po wprowadzeniu do systemu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

4. Sejm wybrał nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli

Sejm wybrał Mariusza Haładyja na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Kandydatura Haładyja budziła kontrowersje ze względu na jego udział w rządzie Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość wycofało swojego kandydata Tadeusza Dziubę.

5. Testament Armaniego

W testamencie projektanta Giorgio Armaniego znalazło się zobowiązanie spadkobierców do sprzedaży udziałów lub rozważenia debiutu giełdowego firmy.

Decyzja ta, zaskakująca w świetle jego dotychczasowej obrony niezależności marki, może mieć znaczący wpływ na przyszły układ sił w globalnym sektorze dóbr luksusowych.

pc

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Organizacja Narodów ZjednoczonychNATOWielki BuSejmNajwyższa Izba KontroliNajważniejsze informacje
Polska

