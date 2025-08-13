Logo strona główna
Wypadek w kopalni, prezes PiS ukarany, Liga Mistrzów nie dla Lecha

Interwencja służb ratunkowych
Nie żyje poszukiwany górnik po wstrząsie w kopalni Knurów
W wyniku wstrząsu, do którego doszło w kopalni Knurów-Szczygłowice, zginął górnik. Komisja Etyki Poselskiej ukarała Jarosława Kaczyńskiego i kilkoro innych posłów PiS. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w dwumeczu z Crveną Zvezdą w ramach kwalifikacji Ligi Mistrzów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 13 sierpnia.

1. Śmiertelny wypadek w kopalni

W czasie drążenia przodka w tzw. Ruchu Knurów, który jest częścią kopalni Knurów-Szczygłowice należącej do JSW, doszło do silnego wstrząsu na poziomie 850 metrów. W rejonie wstrząsu przebywało dziewięciu górników.

Po wielogodzinnej akcji ratowniczej ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika. Lekarz stwierdził jego zgon - przekazała we wtorek wieczorem Jastrzębska Spółka Węglowa.

2. Prezes PiS ukarany

Komisja Etyki Poselskiej ukarała Jarosława Kaczyńskiego i kilkoro innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Arent otrzymała naganę, zaś Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Anna Krupka - upomnienie. Chodzi o awanturę z wyzwiskami, do której doszło w Sejmie na początku kwietnia.

"On puka od spodu". Po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach"
3. Spotkanie Putin-Trump

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała na konferencji, że "w piątek rano prezydent Donald Trump uda się w podróż po kraju do Anchorage na Alasce na dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

Do tej pory wiadomo było jedynie, że do rozmowy przywódców USA i Rosji ma dojść w piątek w tym amerykańskim stanie, ale Waszyngton nie podawał szczegółów.

4. Wypłaty środków po kontroli

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej powiedziała, że budzący wątpliwości program HoReCa został włączony do KPO (Krajowego Planu Odbudowy) za czasów PiS-u i wtedy też został zatwierdzony. Jak dodała, "żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami".

Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad
5. Liga Mistrzów nie dla Lecha

Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w Belgradzie z Crveną Zvezdą 1:1 (0:1) w rewanżowym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Poznaniu zakończyło się wygraną serbskiego zespołu 3:1, który awansował do ostatniej rundy eliminacji.

Lechici wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk. Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się z cypryjskim Pafos FC, który wyeliminował Dynamo Kijów.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Kasia Zaremba/PAP/EPA

wstrząs w kopalniJarosław KaczyńskiLech PoznańDonald TrumpWładimir PutinKPONajważniejsze informacje
