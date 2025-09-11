Zamach na prawicowego aktywistę, skradziony samochód premiera, rozmowa Trumpa z Nawrockim

Charlie Kirk Źródło: Reuters

1. Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

Polska przestrzeń powietrzna została w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszona. Część dronów została zestrzelona. Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z naszym krajem. Prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem i zwołał na czwartek Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Do resortu spraw zagranicznych wezwany został charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Warszawie, któremu wręczono notę protestacyjną. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji przekazało natomiast, że w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim znaleziono szczątki 16 dronów.

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Zamach na Charliego Kirka

Znany prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA (Make America Great Again, czyli Uczynić Amerykę znowu wielką - red.) Charlie Kirk został śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

31-letni Kirk trafił do szpitala z poważną raną szyi, ale lekarzom nie udało się go uratować. Rzecznik uniwersytetu Scott Trotter przekazał agencji Reutera, że strzał został oddany z pobliskiego budynku.

Charlie Kirk Źródło: Andrew Harnik/Getty Images

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Donald Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.

3. Skradziono samochód Donalda Tuska

Nieznani sprawcy ukradli prywatny samochód premiera Donalda Tuska. Według naszych najświeższych informacji lexus został namierzony przez funkcjonariuszy już kilka godzin od kradzieży.

Zdarzenie to może się odbić na funkcjonariuszach ochrony państwa, a także ich przełożonych w tej formacji.

4. Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Według informacji "Faktów" TVN prezydent USA potwierdził amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki.

Rozmowa toczyła się w związku z wielokrotnym naruszeniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpep Źródło: KPRP

5. Zamknięta granica z Białorusią

Polska od 12 września całkowicie zawiesi ruch granicznych z Białorusią - wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia. W związku z tym między Polską a Białorusią nie będą kursować samochody, ani pociągi towarowe.

W uzasadnieniu MSWiA podkreśliło, że "całkowite zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych będzie stanowić jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy".

