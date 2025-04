Zwrot w sprawie ceł, debata w Końskich, Hołownia wygrał z Mentzenem

Nowa decyzja Trumpa w sprawie ceł: Chiny

Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na Chiny w wysokości 125 procent, a na pozostałe kraje zawiesił je na 90 dni. Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu debatę w Końskich. Z kolei Szymon Hołownia wygrał ze Sławomirem Mentzenem proces w trybie wyborczym. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 10 kwietnia.

1. Zwrot w sprawie ceł

Prezydent USA Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na Chiny w wysokości 125 procent. "Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 procent, ze skutkiem natychmiastowym" - napisał we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. "Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że ponad 75 krajów wezwało przedstawicieli Stanów Zjednoczonych (...) w celu negocjacji w sprawie rozwiązania omawianych kwestii dotyczących handlu, barier handlowych, ceł, manipulacji walutowych i ceł niepieniężnych, a te kraje nie podjęły, na moją zdecydowaną sugestię, żadnych działań odwetowych przeciwko Stanom Zjednoczonym, zdecydowałem o 90-dniowej PRZERWIE i znacznie obniżonej wzajemnej taryfie celnej w tym okresie, wynoszącej 10 procent, również ze skutkiem natychmiastowym" – przekazał Trump.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: CHRIS KLEPONIS/PAP/EPA

2. Trzaskowski wyzywa Nawrockiego do debaty w Końskich

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek 11 kwietnia w Końskich, symbolu walki o głosy "Polski powiatowej", w województwie świętokrzyskim.

To właśnie tam pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. Debatę są gotowe zorganizować TVN24, TVP i Polsat News.

3. Hołownia wygrał z Mentzenem

Sąd rozstrzygnął sprawę pozwu, jaki marszałek Sejmu i kandydat Polski 2050 na prezydenta Szymon Hołownia złożył w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji na prezydenta Sławomirowi Mentzenowi. Stwierdził, że Mentzen "rozpowszechniał nieprawdziwe informacje" i nakazał mu zamieszczenie sprostowania.

Sławomir Mentzen 2 kwietnia poza porządkiem obrad z mównicy sejmowej zarzucił Szymonowi Hołowni, że "zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu". - Robił sobie z nimi "sweet focie" i wrzucał do internetu - mówił o marszałku Sejmu.

4. Niezawodny Lewandowski, PSG bliżej półfinału Ligi Mistrzów

FC Barcelona nie dała najmniejszych szans Borussii Dortmund w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Gospodarze zwyciężyli 4:0, a dwa gole strzelił niezawodny Robert Lewandowski. Kapitalnie ponownie zaprezentował się 17-letni Lamine Yamal. Rewanż z Niemczech wydaje się formalnością.

Nie było niespodzianki w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain i Aston Villą. Faworyzowani paryżanie pokonali u siebie 3:1 ekipę Matty'ego Casha, który spędził na boisku 45 minut.

5. Trzaskowski liderem sondażu prezydenckiego

Z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że najwięcej ankietowanych w pierwszej turze oddałoby głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy mógłby liczyć na 33 procent poparcia.

Na drugim miejscu znalazł się kandydat PiS Karol Nawrocki, który może liczyć na 22 procent poparcia. Podium uzupełnia kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 15 procent.