Rzecznik rządu o inwigilacji Pegasusem: nie widzę powodu, by miała powstawać specjalna komisja

Rzecznik rządu Piotr Mueller "nie widzi powodu", by powoływać sejmową komisję śledczą w sprawie inwigilowania Pegasusem. - Gdyby rządzący nie mieli nic do ukrycia, to taką komisję by powołali. Premier sam powinien być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy - uważa z kolei Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Grupa Citizen Lab działająca przy Uniwersytecie w Toronto w swojej ekspertyzie wykazała, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza padł ofiarą inwigilacji za pomocą oprogramowania Pegasus. Nastąpiło to w 2019 roku, w czasie kiedy Brejza był szefem kampanii KO przed wyborami parlamentarnymi. Wcześniej Citizen Lab przekazało, że inwigilowani byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że jego ugrupowanie będzie wnosić o powołanie sejmowej komisji śledczej, która zbada wykorzystywanie systemu Pegasus przeciwko opozycji, a także zapowiedział też powołanie podobnej nadzwyczajnej komisji w Senacie.

Rzecznik rządu: nie widzę powodu, by miała powstawać specjalna komisja

Rzecznik rządu Piotr Mueller był pytany o plan PO na środowej konferencji prasowej. - Nie widzę powodów, by miała powstawać jakaś specjalna komisja. Każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nielegalnego działania, może złożyć zawiadomienie do prokuratury - powiedział,

Dodał, że "w ramach obecnego polskiego porządku prawnego, ale również porządku prawnego innych krajów Unii Europejskiej, możliwe jest podejmowanie działań operacyjnych za odpowiednimi zgodami, tylko w takich wypadkach".

Hennig-Kloska: gdyby rządzący nie mieli nic do ukrycia, to taką komisję by powołali TVN24

Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 uważa z kolei, że komisja śledcza powinna powstać w Sejmie, bo "tylko wtedy będzie ona realnym narzędziem, które będzie mogło dochodzić prawdy i będzie wyposażone w odpowiednie mechanizmy". - Gdyby rządzący nie mieli nic do ukrycia, to taką komisję by powołali - dodała.

Jej zdaniem premier sam powinien być zainteresowany wyjaśnieniem tej sytuacji. - W gruncie rzeczy premier po ujawnieniu takich danych powinien przerwać święta, zwołać sztab kryzysowy i zacząć wyjaśniać sprawę - stwierdziła posłanka.

