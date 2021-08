Szef nowej KRS mówi o orzeczeniach TSUE. Bogna Baczyńska: sędzia pokazał się jako prawny antyszczepionkowiec

Przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa Paweł Styrna w piątkowej rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 mówił o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak stwierdził, "wynika z nich jedynie tyle, że państwo ma zastosować odpowiednie środki prawne, aby wcielić w życie zalecenia". Do jego wypowiedzi odniosła się w dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak stwierdziła, słowa Styrny są dla niej "nie do pojęcia".

- To nie jest tak, że TSUE podejmuje decyzje wiążące dla sędziów albo decyzje, które stanowią źródła prawa dla sędziów. Z orzeczenia TSUE wynika jedynie tyle, że państwo ma zastosować odpowiednie środki prawne, aby wcielić w życie te zalecenia - mówił w TVN24 Styrna.

Baczyńska: słowa sędziego Styrny są dla mnie nie do pojęcia

Do tej sprawy odniosła się w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i fundacji Pro Unum. Pytana o słowa Styrny, zacytowała fragment książki Timothy'ego Snydera "O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku". - Tam pada takie zdanie: "Trudno jest zniszczyć państwo prawa bez prawników lub urządzić procesy pokazowe bez sędziów" - powiedziała Baczyńska.

- To, co powiedział przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli naszego trybunału od 16 lat, jest czymś zadziwiającym, czymś dla mnie jako prawnika nie do pojęcia - dodała.