Hennig-Kloska: Hołownia wchodzi spóźniony. Będzie nadrabiał

Hennig-Kloska: Hołownia wchodzi do prawdziwej kampanii spóźniony Źródło: TVN24

Robimy krok do przodu i będzie dobry wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Oceniła, że kampania marszałka Sejmu "powinna ruszyć wcześniej".

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) została zapytana w "Rozmowie Piaseckiego", czy bliżej jest jej do pomysłu startu mimo wszystko czy wycofania się Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich. Powiedziała, że Hołownia zmobilizuje wyborców i "zrobi dobry wynik". Na uwagę, że dotychczasowe sondaże na to nie wskazują, powiedziała, że "musimy wziąć pod uwagę, że Szymon Hołownia dopiero co w zasadzie może rozpocząć prawdziwą kampanię wyborczą".

- Niestety urząd marszałka absolutnie pochłaniał Szymona Hołownię w pracy i prowadzenie tej kampanii było bardzo trudne. Teraz (jest) urlop od Sejmu, wyjście do ludzi. Na spotkania przychodzi bardzo dużo ludzi. Jest bardzo duże zainteresowanie tą kampanią - mówiła.

- Robimy krok do przodu i będzie dobry wynik. Przed wyborami parlamentarnymi też mieliśmy poniżej 5 procent. Skończyliśmy na wyniku trzy razy takim. Wierzę w dobry wynik Szymona Hołowni - powiedziała.

Hennig-Kloska dodała, że Hołownia "wchodzi do prawdziwej kampanii spóźniony". - Ta kampania powinna ruszyć wcześniej, to jest fakt. Natomiast, jak znam tempo pracy Szymona Hołowni, to będzie nadrabiał - oceniła.

Pytana, dlaczego kampania nie ruszyła wcześniej, odparła, że "są też ważne sprawy państwowe". - Każdy podejmuje swoje wybory. Szymon Hołownia podjął wybór taki, że jeszcze przed chwilą na pełen etat, a w zasadzie na dwa etaty, wypełniał funkcję marszałka - stwierdziła.

Podkreślała, że celem Hołowni jest "walka o fotel prezydenta, a my będziemy go w tym wspierać".

Paulina Hennig-Kloska Źródło: TVN24

Hennig-Kloska: wyborcy takiego kupczenia nie lubią

Ministra została zapytana, czy gdyby pozostali koalicjanci na czele z Koalicją Obywatelską zaoferowali Hołowni pozostanie na stanowisku marszałka Sejmu do końca kadencji kosztem wycofania się z wyborów, to byłoby o czym rozmawiać.

Hennig-Kloska oceniła, że "wyborcy takiego kupczenia nie lubią". - Wyborcy Polski 2050 oczekują startu naszego lidera w wyborach prezydenckich - dodała.