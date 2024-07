Grzegorz Braun zatrzaśnięty w windzie

Na nagraniu widać, jak Braun z kilkoma innymi osobami, w tym współpracownikami, stoją w nieruchomej windzie. Słychać, jak rozmawiają m.in. o przybyciu strażaków. W pewnym momencie Braun pisze na zaparowanej szybie "HELP", czyli "pomocy". - Gdyby ktoś chciał nam podać jakiś łom i kilof to... byśmy sobie dali radę - powiedział europoseł Konfederacji na nagraniu. W końcu windę udaje się otworzyć od zewnątrz i wypuścić z niej wszystkie osoby, które wychodząc zwracały uwagę jak bardzo gorąco było w środku.

Ewa Zajączkowska-Hernik grzmi z mównicy: jak pani nie wstyd

- Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak Pakt Migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet i dzieci w Europie czują się zagrożone na ulicach swoich własnych miast? - pytała europosłanka Konfederacji. - Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj, na teren Europy. Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej - grzmiała z mównicy Zajączkowska-Hernik.