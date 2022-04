Park Narodowy Gór Stołowych. Limity wejść na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały

czytaj dalej

Inflacja w Polsce w marcu 2022 roku wyniosła 11,0 procent rok do roku - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. - Mamy do czynienia z najdroższymi świętami od 30 lat. Dzisiaj przy świątecznym stole młodzi ludzie opowiedzą, jak potężnie wzrosły raty kredytów - komentował w "Kawie na ławę" najwyższy poziom inflacji od 2000 roku wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Wiceminister Jarosław Sellin mówił z kolei, że PiS będzie walczył o to, by Adam Glapiński pozostał na stanowisku szefa Narodowego Banku Polskiego. Hanna Gill-Piątek z ruchu Polska 2050 oceniła, że rząd powinien sięgnąć do funduszu wsparcia kredytobiorców w BGK, czego wciąż nie zrobił.