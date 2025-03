Duda: propozycja Macrona pokazuje poczucie odpowiedzialności również za Polskę

Duda o propozycji Macrona: to gest pokazujący poczucie odpowiedzialności

Jego zdaniem, gdyby Polska podjęła taki krok, "to na pewno zostanie wykorzystane przez rosyjską propagandę, co nie będzie korzystne dla NATO". - A po drugie wspieramy Ukrainę 24 godziny na dobę. Polskie terytorium jest pasem transmisyjnym całej pomocy dla Ukrainy. To my mamy jedną autostradę, która z zachodu Europy prowadzi na Ukrainę, to my mamy szerokotorową linię kolejową, która wiedzie na Ukrainę, to my mamy międzynarodowe lotnisko najbliżej ukraińskiej granicy, dzięki któremu i militarne, i humanitarne zaopatrzenie z całego świata może iść do wszystkich zakątków Ukrainy. (…) To u nas ciągle są alarmy i podnoszone są NATO-wskie samoloty, by chronić niebo, bo Rosjanie naruszają przestrzeń powietrzną, to nad naszym niebem pojawiają się rosyjskie rakiety, a jedna z nich niestety spadła i zabiła dwóch naszych obywateli – wyliczał.