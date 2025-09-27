Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zakaz trzymania psów na uwięzi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek Sejm uchwalił nowelę o zakazie trzymania psów na łańcuchu. Obecnie przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Długość uwięzi nie może być krótsza niż trzy metry. Ustawodawcy podnoszą, że przepisy te w praktyce są trudne do zweryfikowania, co sprawia, że stały się martwe.

OTOZ Animals: nie możemy zamienić łańcuchów na więzienne kojce

"Cieszymy się, że kończy się era łańcuchów, ale nie możemy zamienić łańcuchów na małe, więzienne kojce" - napisało w oświadczeniu Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. Jak podkreśliło OTOZ nie chce, "aby wszystkie psy o wadze do 20 kg siedziały całe swoje życie zamknięte w klatkach o powierzchni 10 mkw. (np. 5m x 2m)".

"Nie można dopuścić do sytuacji, gdy trwająca dziesięciolecia patologia zostanie zastąpiona dożywotnim uwięzieniem psów w klatkach zbudowanych byle jak i najmniejszym kosztem" - napisało. Zapowiedziało, że będzie apelować o poprawki w Senacie, "aby zwiększyć wielkość kojców, które powinny mieć ażurowe ogrodzenia, tak aby pies widział świat dookoła".

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt apeluje w sprawie kojców Źródło: Shutterstock

Pod inicjatywą "Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt" podpisało się ponad pół miliona osób. "To głos społeczeństwa, który nie może zostać zagłuszony politycznym kompromisem. Mieliśmy już podobny kompromis w 2012 roku, który trwa nadal i jest okupiony cierpieniem setek tysięcy zwierząt dożywotnio więzionych" - podkreślono.

W ocenie OTOZ Animals, "projekt obywatelski to zmiana systemowa i kompleksowa - zakazuje trzymania psów na łańcuchach i w kojcach jako stałego miejsca życia, reguluje warunki panujące w schroniskach, eliminuje pseudohodowle, zakazuje obroży elektrycznych i kolczatek, wprowadza obowiązek chipowania i sterylizacji".

Towarzystwo wskazało, że projekt ten chroni nie tylko psy, ale również inne zwierzęta towarzyszące, jak i te schroniskowe oraz psy i koty rozmnażane masowo w pseudohodowlach.

Kojce zamiast łańcuchów

Ustawa wprowadza definicję kojca - miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.

Właściciele będą musieli zapewnić swoim psom kojce utwardzone i zadaszone w większej części, o powierzchni nie mniejszej niż: 10 mkw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 mkw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 mkw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Ponadto kojec będzie powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów.

Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie będą dotyczyły psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców. Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzi 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Pod jego opieką jest ponad 2000 zwierząt.

OGLĄDAJ: TVN24 HD