Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"

Karol Nawrocki w Davos
Trump spotyka się z Nawrockim w Davos. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło: TVN24
"Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki. To odpowiedź na wpis premiera Donalda Tuska o "wstawaniu z kolan".

"Czas wstać z kolan, panowie @NawrockiKn i @OficjalnyJK [profile Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego na X - red.]. Ludzie patrzą" - skomentował w sobotę premier Donald Tusk.

"Dziękuję za mocny głos w obronie honoru weteranów, żołnierzy WP [Wojska Polskiego - red.] i ich rodzin" - odpowiedział mu generał Roman Polko.

Nawrocki także skomentował wpis Tuska o wstawaniu z kolan.

"Wolne żarty, Panie Premierze - trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…" - napisał Karol Nawrocki. I dodał: "Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia".

W ostatnich dniach toczy się dyskusja o słowach Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę żołnierzy NATO w czasie misji w Afganistanie. Nawrocki spotkał się z Trumpem w czasie forum w Davos. Słowa prezydenta USA polski prezydent skomentował z kolei w serwisie X, ale nie zwrócił się bezpośrednio do Trumpa, za co spotkał się z krytyką w mediach społecznościowych. Krytycy zarzucają mu zbytnią uległość wobec Trumpa.

Wymiana zdań między Sikorskim a prezydenckimi ministrami

Wcześniej - w piątek - dyskusja wokół słów Trumpa rozgorzała z kolei między szefem MSZ, wicepremierem Radosławem Sikorskim a przedstawicielami prezydenta Nawrockiego.

"Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy" - napisał na platformie X Sikorski.

Wspomniał, że zna Afganistan z młodości. "Byłem tam także jako szef MON i MSZ. Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw" - ocenił. Dodał, że "nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy".

Wpis szefa MSZ skomentował rzecznik polskiego prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Prezydent Karol Nawrocki jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych zawsze stał, stoi i będzie stał po stronie polskiego żołnierza" - podkreślił.

Jak dodał, "wykorzystywanie polskich żołnierzy do bieżącej walki politycznej przez ministra Radosława Sikorskiego jest świadectwem wyjątkowego braku wyczucia". "Takie zachowanie nie przystoi osobie, która pełni kluczową funkcję w rządzie Donalda Tuska" - ocenił Leśkiewicz.

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Do sprawy odniósł się także szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza. A próba wykorzystywania tej tematyki do ataku na Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zachowaniem niegodnym i cynicznym. Zwłaszcza kiedy robią to ministrowie Rządu Rzeczypospolitej" - napisał.

Przeczytaj też:

OGLĄDAJ: Nawrocki: NATO jest stabilne, USA to nasz najważniejszy sojusznik
pc

Nawrocki: NATO jest stabilne, USA to nasz najważniejszy sojusznik

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: lulu, mjz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDonald Tusk
Czytaj także:
Marsz pamięci
Olek błagał w karetce o pomoc. Marsz pamięci po śmierci 19-latka
Kujawsko-Pomorskie
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
METEO
Choroba rzadka u dziecka wymaga dużego zaangażowania rodziców
"Lekarka powiedziała, że nie doczyta o chorobie córki, bo więcej nie trafi jej się taki pacjent"
Zuzanna Kuffel
Usunięto napis z elewacji i witryny cukierni na Saskiej Kępie
Usunięto kontrowersyjny urodzinowy napis z zabytkowego budynku
WARSZAWA
imageTitle
Walka o medale w lotach. Żyła broni honoru Polaków
RELACJA
imageTitle
Oscarowy występ Świątek. "Było to bardzo zabawne"
EUROSPORT
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi Kanadzie
BIZNES
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
METEO
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Premier: schronisko w Sobolewie zamknięte
Polska
Trzyosobowa rodzina utknęła na szczycie Śnieżki
Rodzina z dzieckiem utknęła na Śnieżce
Wrocław
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czy wpłatę na WOŚP można odliczyć od podatku?
BIZNES
W pogorzelisku znaleziono ciało
Spłonął budynek gospodarczy, ciało w pogorzelisku
Katowice
Na dolnośląskim odcinku A4 obowiązuje odcinkowy pomiar prędkości
Dolny Śląsk z największą w kraju liczbą wykroczeń zarejestrowanych przez odcinkowe pomiary prędkości
Wrocław
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
METEO
Władimir Putin
Rosja "stałym, ale możliwym do opanowania zagrożeniem". Nowa strategia USA
Świat
imageTitle
Duże nadzieje, smutny koniec. Pech Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
Ekspert o samochodach elektrycznych
Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu
BIZNES
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Dwa dni rozmów pokojowych, porozumienia wciąż brak
Świat
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
METEO
Budapeszt zimą
Anita Orban wzmacnia obóz opozycji
Świat
24 1335 sobolew-0010
Protest przed schroniskiem, chcą dymisji wójta
WARSZAWA
W Teksasie na ulice wyjeżdżają pługi śnieżne
Zimowa burza szaleje nad Stanami. "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu"
METEO
imageTitle
Djoković nie zwalnia tempa. Awans i wielkie osiągnięcie
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowe pieniądze dla piłkarki. Fani sportu doskonale znają jej ojca
EUROSPORT
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń wyścigowy doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny popis Słowenki. Wielka forma przed igrzyskami
EUROSPORT
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zakłócał porządek, groził ekspedientce. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę
Szczecin
Ślisko, lód, zima, ślizgawica, gołoledź
Ostrzeżenia meteorologiczne dla 14 województw
METEO
imageTitle
Smutny dzień Linette i Zielińskiego. Koniec marzeń o triumfie
Najnowsze
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica