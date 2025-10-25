Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"

Polska Agencja Kosmiczna
Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz mówi o możliwościach rozwoju Polski
Źródło: TVN24
Anonimowy list dotyczący sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) trafił do mediów, w tym TVN24. Zdaniem autorów listu nieprofesjonalnie działania w POLSA dotyczyły między innymi misji IGNIS z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewniło, że "zawsze szczegółowo analizuje wszystkie sygnały". Agencją kieruje od pół roku prezeska Marta Wachowicz.

Do wielu redakcji, w tym do TVN24, trafił w czwartek anonimowy list zatytułowany "Jak w pół roku zniszczyć Polską Agencję Kosmiczną – podsumowanie dotychczasowej pracy nowej prezes POLSA". Został wysłany z adresu POLSA ALERT.

"To mocny tekst i jeśli przedstawione tam informacje się potwierdzą, opisuje on bardzo poważny kryzys zarządzania, komunikacji i współpracy w POLSA, z bezpośrednim wpływem na misję IGNIS i pozycję Polski w ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej - red.). Wszystko to pod kierownictwem nowej prezes POLSA dr Marty Wachowicz" - skomentował Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor profilu "Z głową w gwiazdach", który opublikował treść listu w mediach społecznościowych.

W liście skrytykowano:

  • "zwolnienie rzeczniczki POLSA na 2 tygodnie przed misją Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i paraliż komunikacji misji",
  • "zwolnienie w czasie post flight touru dyrektor misji IGNIS w POLSA odpowiedzialnej nie tylko za sukces misji, ale dalsze jej promowanie, wcześniejsze powołanie na koordynatora misji pracownika z Zielonej Góry bez jakiegokolwiek doświadczenia organizacyjnego, celem osłabienia efektów misji IGNIS",
  • "brak decyzyjności, brak współpracy z sektorem, lekceważenie podmiotów sektora kosmicznego",
  • "brak kontaktu i współpracy z ministrem nadrzędnym wobec POLSA",
  • "brak kultury w relacjach - unikanie dziennikarzy, krzyczenie na konferencjach prasowych, unikanie obecności na ważnych wydarzeniach, strach przed jakąkolwiek konfrontacją",
  • "brak jakiegokolwiek doświadczenia zarządczego i kompetencji w zakresie sektora kosmicznego",
  • "blokada obecności medialnej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego po powrocie z kosmosu, powodująca kryzys wizerunkowy całej misji, późniejsze twierdzenie, że 'niech już ciszej będzie o tej misji, bo to nie jest ważne', odmawianie spotkań polskiemu astronaucie",
  • "niechęć sektora kosmicznego do współpracy z POLSA, zniszczenie pozycji agencji, budowanej od 10 lat, propozycje wchodzące w kompetencje sektora kosmicznego i konkurowanie z podmiotami prywatnymi, pokazujące brak kompetencji".

Jak napisano, "to tylko kilka dokonań nowej Prezes POLSA". 

"Dezorganizacja pracy" Polskiej Agencji Kosmicznej

Zdaniem autorów listu "działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ostatnich miesiącach, w tym liczne zmiany personalne w Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), zostały przeprowadzone w kluczowym okresie – przygotowań do misji Sławosza Uznańskiego (IGNIS) oraz do Rady Ministerialnej ESA, dotyczącej podziału składki Polski na programy ESA w latach 2026–2028".

W efekcie, jak ocenili, "doprowadziło to do poważnej dezorganizacji pracy Agencji".

Dodali, że "rola POLSA w obszarze komunikacji i promocji misji polskiego astronauty została sprowadzona do minimum, co skutkowało utratą szansy na wykorzystanie tego wydarzenia do wzmocnienia pozycji Polski w europejskim i światowym sektorze kosmicznym".

W liście podano, że "aktualnie POLSA nie posiada rzecznika", bo "rzeczniczka została zwolniona 2 tygodnie przed misją". 

"Najnowsza wiadomość to zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym kierującej z ramienia POLSA Misją IGNIS i tourem po Polsce Sławosza Uznańskego-Wiśniewskiego - dr Aleksandry Bukały, pozostawiająca bezmyślnie debriefing misji i działania mające popularyzację jej efektów, bez opiekuna i paraliżując spotkania Polskiego Astronauty w całej Polsce" - czytamy.

Autorzy listu o "zaprzepaszczeniu potencjalnych kontraktów"

W ocenie autorów listu "POLSA utraciła zdolność i w zakresie współpracy z kimkolwiek". "Brak decyzji w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym niepodpisanie umowy o współpracy polsko-japońskiej, spowodował zaprzepaszczenie potencjalnych kontraktów o wartości wielu milionów złotych dla polskiego przemysłu kosmicznego" - napisali.

Według autorów listu "nieobecność polskiej delegacji na spotkaniu sygnatariuszy Artemis Accords podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC) w Sydney doprowadziła do faktycznego wycofania Polski z międzynarodowego dialogu dotyczącego rozwoju technologii kosmicznych".

Artemis Accords to seria porozumień pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a innymi państwami, precyzujących normy pokojowej, cywilnej eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

"Odmowa zaproszenia Sławosza Uznańskiego na IAC oraz brak organizacji tzw.'post-flight tour', który ostatecznie zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodatkowo pogłębiły wizerunkowy kryzys Agencji" - napisali autorzy listu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej

Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej

WARSZAWA
Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki

Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki

WARSZAWA

"Brak kompetencji, brak decyzyjności"

W liście napisano, że "w środowisku naukowym, przemysłowym i popularyzatorskim narasta przekonanie o braku kompetencji obecnego kierownictwa POLSA, braku decyzyjności oraz lekceważącym podejściu do przedstawicieli sektora". Według autorów prezes Wachowicz "nie tylko zwleka ze spotkaniami, ale przychodzi na nie merytorycznie nieprzygotowana". "W innych sytuacjach odwołuje swoją obecność" - dodali. 

Marta Wachowicz została powołana na prezeskę Polskiej Agencji Kosmicznej pod koniec kwietnia.

Poprzedni prezes Agencji profesor Grzegorz Wrochna został w marcu odwołany przez ówczesnego ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. Przyczyną - jak poinformowało ministerstwo - były nieprawidłowości w wykonywaniu zadań związanych z kierowaniem agencją.

20 lutego Paszyk wezwał Wrochnę do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości w informowaniu o niekontrolowanym wejściu w atmosferę członu rakiety Falcon 9. Argumentowano wówczas, że raporty POLSA nie sygnalizowały poziomu ryzyka.

Nowa szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej

BIZNES

Zdaniem autorów listu "nowa prezes nie posiadała doświadczenia w kierowaniu dużymi instytucjami ani w zarządzaniu projektami o zasięgu międzynarodowym".

"Proces decyzyjny w Agencji uległ istotnemu spowolnieniu. Prezes Wachowicz konsultowała niemal każdą decyzję z resortem, co w praktyce doprowadziło do paraliżu organizacyjnego. W okresie, gdy ministrem był Krzysztof Paszyk, Agencja nie realizowała żadnych istotnych projektów – środki publiczne nie były wydatkowane, a wiele działań zostało zablokowanych" - napisali.

"Środowisko naukowe, przemysłowe i edukacyjne zgodnie ocenia, że obecne kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej wykazuje się brakiem kompetencji, popełnia rażące błędy i lekceważy głos sektora" - czytamy między innymi w liście.

"Obecna sytuacja jest postrzegana jako poważne zagrożenie dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego i zaprzepaszczenie dorobku ostatnich lat" - napisali autorzy.

Karol Wójcicki zaznaczył w komentarzu, że "to wszystko są tezy sygnalistów - wymagają oficjalnych wyjaśnień i weryfikacji". "Mają one jednak potwierdzenie w zdarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy" - dodał. 

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej zapewniło, że "zawsze szczegółowo analizuje wszystkie sygnały, w tym wpływające skargi, dotyczące jednostek nadzorowanych".

Odnośnie powołania nowej prezes, resort podał, że wybór jej kandydatury odbył się zgodnie z zapisami ustawy o POLSA - spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. "Powołanie następuje po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Rada Agencji, Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawili pozytywną opinię o dr Marcie Ewie Wachowicz" – przekazał MRiT.

Redakcja tvn24.pl w piątek skierowała pytania do MRiT. Poprosiliśmy o odniesienie się do kwestii poruszonych w liście. Zapytaliśmy też między innymi o to, czy pracownicy Agencji zgłaszali jakieś nieprawidłowości, jak wyglądają kontakty POLSY z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz jakie były powody zwolnienia rzeczniczki POLSA oraz dr Aleksandry Bukały, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Zwróciliśmy się też z pytaniami do Polskiej Agencji Kosmicznej. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi z resortu ani z POLSY.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
KosmosSławosz Uznański-Wiśniewski
Czytaj także:
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim
Strażacy gasili bocianie gniazdo
Łódź
imageTitle
Podwójny sukces Japonek na finał sezonu. Jak spisały się Polki?
EUROSPORT
imageTitle
Awans Gąsienicy-Daniel. Inauguracja sezonu dla Austriaczki
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę
Łódź
Adam Szłapka
Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
METEO
Wyspa Andoeya
Rybak celowo przerwał ćwiczenia wojskowe NATO
Świat
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
WARSZAWA
Kadr Na Kino 18.10.2025
"Powiew grozy" przed Halloween, polski kandydat do Oscara w kinach, Bon Jovi wraca
KADR NA KINO
Barbara Nowacka
Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić
Polska
Jarosław Kaczyński
"Coś się staruszkowi pomyliło". Tusk o słowach Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Dopiero drugi mecz sezonu, a Donczić już przeszedł do historii
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Donald Tusk
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
Polska
Nowy Sącz
Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"
Kraków
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
24-latka została zatrzymana w autobusie
Z autobusu do aresztu
Łódź
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica