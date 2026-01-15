Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Oskarżenia o zdradę w Polsce 2050. Kobosko: głęboko niesprawiedliwe

Michał Kobosko
Michał Kobosko o spotkaniu z Donaldem Tuskiem. "Nie czuję się w żadnym stopniu zdrajcą"
Nie czuję się w żadnym stopniu zdrajcą. Nie spiskowałem z premierem - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Polski 2050 Michał Kobosko. Oskarżenia te pojawiły się, gdy poinformował niedawno członków partii o tym, że na początku grudnia odbył spotkanie w cztery oczy z Donaldem Tuskiem. O zdradę miał go oskarżyć też sam Szymon Hołownia.

W poniedziałek odbyła się druga tura wyborów na nowego szefa Polski 2050. Ostatecznie została ona unieważniona, a partia zdecydowała się wystąpić do ABW i prokuratury, bo "z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy".

W przeddzień głosowania odbyło się zdalne spotkanie z udziałem Michała Koboski, Pauliny Hennig-Kloski i jej zwolenników. W jego czasie europoseł Polski 2050 - o czym rozmawiali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki - opisał swoje spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem sprzed paru tygodni, które dotyczyło głównie wizyty Koboski w USA. Przekazał też, że szef rządu miał w ciepłych słowach wspomnieć o Hennig-Klosce i pochwalić współpracę na linii premier - ministra klimatu i środowiska.

Według informacji dziennikarzy Koboskę okrzyknięto wówczas zdrajcą, który za plecami Hołowni rozmawia z Tuskiem i dopuszcza ingerencję premiera w wybory w Polsce 2050.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołownia "podjął decyzję". Bada możliwości prawne

Hołownia "podjął decyzję". Bada możliwości prawne

W grudniu pytali, czy to bezpieczne. Dotarliśmy do pisma

W grudniu pytali, czy to bezpieczne. Dotarliśmy do pisma

"Nie czuję się w żadnym stopniu zdrajcą"

W środę w "Faktach po Faktach" w TVN24 Michał Kobosko był pytany o to, czy spiskował z Tuskiem. - Nie czuję się w żadnym stopniu zdrajcą. Nie spiskowałem z premierem - odpowiedział.

Przyznał, że spotkanie rzeczywiście miało miejsce na początku grudnia i odbyło się na zaproszenie szefa rządu. - Rozmawialiśmy w dużym stopniu o sprawach międzynarodowych, bo zajmuję się tą tematyką w Parlamencie Europejskim. Byłem wtedy tuż po wizycie w Waszyngtonie na Kapitolu i pan premier chciał usłyszeć (...), jaka tam jest atmosfera - powiedział.

Kobosko zapytany, czy premier chciał również rozmawiać o nastrojach w Polsce 2050, odparł: - Jestem przekonany, że o tym też chciał rozmawiać.

Wspomniał przy tym, że jeszcze na początku grudnia był "jednym z najpoważniejszych kandydatów" na szefa ugrupowania. Europoseł wycofał się jednak z udziału w wyborach pod koniec roku. - Pan premier nie musi się specjalnie przejmować losem mojej partii. Natomiast to, co go na pewno interesuje, to jest stabilność koalicji i pewnie z tego powodu mnie zaprosił - dodał.

Hołownia zarzucił zdradę? "Nie rozumiem"

Kobosko zaprzeczył, jakoby obecny przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia twarzą w twarz powiedział mu, że spiskował i zdradził ugrupowanie. - Ta sprawa stała się publiczna, ponieważ ktoś - na pewno nie ja - poinformował media, że taka wymiana miała miejsce. Ona miała miejsce na zamkniętej grupie w komunikatorze internetowym - tłumaczył.

Jak wyjaśnił gość TVN24, grupa ta składała się tylko z wąskiego grona parlamentarzystów partii. - Tam rzeczywiście pojawiło się takie określenie skierowane w moją stronę ze strony pana przewodniczącego, które osobiście uznaję za głęboko niesprawiedliwe i niczym nieuzasadnione. Nie rozumiem tak naprawdę, dlaczego Szymon Hołownia użył takiego określenia - przyznał Kobosko.

Przekazał też, że nie miał okazji wyjaśnić z Hołownią osobiście tej sprawy, ponieważ od poniedziałku przebywa w Brukseli.

OGLĄDAJ: Kobosko o Polsce 2050: musimy poradzić sobie z tym kryzysem
fpf

Kobosko o Polsce 2050: musimy poradzić sobie z tym kryzysem

fpf
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Michał KoboskoDonald TuskSzymon Hołownia
Czytaj także:
Zimą inspektorzy organizacji prozwierzęcych mają ręce pełne roboty
Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. "W nocy naprawdę dzieje się dramat"
Polska
Zima w Warszawie, 15 stycznia 2026 r.
Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej
WARSZAWA
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Rekordowy rok dla światowej turystyki
BIZNES
imageTitle
Polak bohaterem Porto. Wielki rywal pokonany
EUROSPORT
Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Załoga ISS wraca na Ziemię. Kiedy wyląduje
METEO
KM i SKM - zmiany w rozkładach (zdj. ilustracyjne)
Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi
WARSZAWA
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza
WARSZAWA
Teheran, Iran - antyamerykański mural
"NYT": przygotowania do ataku na Iran wstrzymane
Świat
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zaprosili 17-latka na spotkanie i brutalnie pobili. Wszystko nagrywali
WARSZAWA
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
BIZNES
imageTitle
Czwarta Polka w Australian Open. Niespodzianka w kwalifikacjach
EUROSPORT
Prognozowane opady marznące
Szklanka na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
"Przychodził ginekolog, wykonywał cięcie cesarskie i szedł do domu. To była norma"
Polska
Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reutera
Trump: to Zełenski stoi na przeszkodzie
Świat
imageTitle
Polskie tenisistki poznały rywalki w Australian Open. U Świątek możliwe hity
EUROSPORT
imageTitle
Rywale Hurkacza i Majchrzaka w Australian Open
EUROSPORT
Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Skandal w elitarnej jednostce. "Katastrofalny sygnał i realne zagrożenie"
Świat
teheran iran lotnisko - alireza akhlaghi official shutterstock_2632454181
Przestrzeń powietrzna nad Iranem była tymczasowo zamknięta
Świat
EN_01670392_1459
Odroczyli egzekucję demonstranta
Świat
Protesty w Iranie
Napięcie w sprawie Iranu, Zełenski zapowiada stan wyjątkowy, rozmowy o Grenlandii
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
METEO
imageTitle
Fatalny debiut trenera. Real odpadł po golu w doliczonym czasie
EUROSPORT
imageTitle
Prezes się nie łudzi? Ujawnił cel Polaków w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie
Świat
Nuuk, stolica Grenlandii
Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji
Świat
imageTitle
Test, który zmienił wszystko. Kolejna kara dla dartera po mistrzostwach świata
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Polska, Włochy, Niemcy i Brytyjczycy apelują w sprawie Iranu
Świat
Marcin Romanowski
Sprawa zatrzymania Romanowskiego umorzona. "Charakter bezprecedensowy"
Polska
imageTitle
Pokaz siły Barcelony. Pajor z asystą, Atletico bez szans
EUROSPORT
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica