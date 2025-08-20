Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ogromny huk" i "wybuch aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków

20 0840 kukurydza wybuch-0050
"Coś wybuchło, aż się dom cały zatrząsł"
Źródło: TVN24
- Było tak około północy i był strzał straszny. Coś wybuchło, aż się dom cały zatrząsł - relacjonował jeden z mieszkańców Osin w województwie lubelskim, gdzie eksplodował niezidentyfikowany obiekt. - Jeden z panów mówił, że szyby w oknach powywalało tu w pięciu budynkach czy w sześciu, nawet w oborach drzwi zostały wyrzucone - mówił inny mężczyzna.

Aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji poinformował, że po godzinie 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu" w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Jak sprecyzował, w polu kukurydzy znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach.

Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska

Lublin

- Siedziałem w pokoju u siebie w domu. Było tak około północy i był strzał straszny. Coś wybuchło, aż się dom cały zatrząsł - relacjonował w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców wsi. 

- Zerwaliśmy się i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wyskoczyliśmy na dwór i mówię: wojna czy co, do cholery? - opowiadał inny mieszkaniec. Jak mówił, huk "był ogromny".

- Jeden z panów mówił, że szyby w oknach powywalało tu w pięciu budynkach czy w sześciu, nawet w oborach drzwi zostały wyrzucone - powiedział jeden z mężczyzn obecny na miejscu.

- Szyby do połowy potłuczone wyleciały od strony wybuchu. Jedna od strony wybuchu i dwie tak bardziej z przodu w drzwiach. Więcej nic nie wiem - dodał inny. Jak mówił, mieszka w miejscowości Grudź, oddalonej o około siedem kilometrów od miejsca znalezienia obiektu. - Podobno w Grudzi było słychać, ale ja nie słyszałem tego wybuchu - dodał.

Osiny w województwie lubelskim
Osiny w województwie lubelskim

Dowództwo Operacyjne RSZ: nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi".

Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Policja w miejscu zdarzenia

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Policja w miejscu zdarzenia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Lubelskie
Czytaj także:
shutterstock_2411037463
Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"
BIZNES
Najpierw rękoczyny, potem jeden z mężczyzn miał sięgnąć po nóż
Najpierw się szarpali, potem 24-latek sięgnął po nóż
Lubuskie
Elon Musk
Musk wycofuje się z tworzenia partii. Media: chce wesprzeć kogo innego
Świat
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
WARSZAWA
Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji
Polityk doznał udaru w telewizji na żywo
Świat
Powodzie sparaliżowały Karaczi
Stan wyjątkowy po ulewach, nie żyje osiem osób
METEO
Zdjęcie z monitoringu z momentu nocnej eksplozji
Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska
Lublin
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"
Świat
Ibiza Hiszpania restauracja
"Absurdalna" opłata doliczona do rachunku w restauracji
BIZNES
imageTitle
Testosteron u wicemistrzyni świata. Wyjaśnienia nie przekonały
EUROSPORT
Nowe monety
Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy mecz Realu i od razu kontrowersja
Najnowsze
imageTitle
Olimpijczyk i były mistrz Polski skazany w Kanadzie
EUROSPORT
Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi
Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza. Dostał prezent
Polska
Jasny bolid nad zachodnią Japonią
W środku nocy niebo zrobiło się zielone
METEO
shutterstock_2461522499 Santa Clara, Kalifornia, USA, 10 czerwca 2023 r.: Biurowiec Intel w Dolinie Krzemowej, Santa Clara, Kalifornia, USA. Intel Corporation to amerykańska międzynarodowa korporacja i firma technologiczna
Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza
BIZNES
imageTitle
Polki zrobiły pierwszy krok w stronę US Open
EUROSPORT
nachimow
Rosyjski krążownik atomowy wypłynął na morze. Pierwszy raz od 25 lat
Świat
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
WARSZAWA
Keir Starmer
Kolejny krok w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Spotkają się wojskowi planiści
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Nadchodzą burze i silne opady. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Świątek poznała rywali w półfinale. Trudniej być nie mogło
EUROSPORT
Rzecznik Praw Dziecka chce karania kobiet w ciąży za picie alkoholu
Ponad połowa piła alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania
Polska
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat
Świat
Luanda
Rozbiili siatkę rosyjskich agentów
Świat
Eksplozja budynku
Uszkodził rurę z gazem i uciekł. Chwilę później doszło do eksplozji
Świat
Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
Będzie narada szefów sztabów NATO
Świat
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
Brakuje prądu na terenach zajętych przez Rosjan. Przez ukraińskie ataki dronów
Świat
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Pożar ciężarówki, rozbity autobus w rowie. Czołowe zderzenie na S7
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica