"Ogromny huk" i "wybuch aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków

"Coś wybuchło, aż się dom cały zatrząsł"

Aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji poinformował, że po godzinie 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu" w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Jak sprecyzował, w polu kukurydzy znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach.

- Siedziałem w pokoju u siebie w domu. Było tak około północy i był strzał straszny. Coś wybuchło, aż się dom cały zatrząsł - relacjonował w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców wsi.

- Zerwaliśmy się i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wyskoczyliśmy na dwór i mówię: wojna czy co, do cholery? - opowiadał inny mieszkaniec. Jak mówił, huk "był ogromny".

- Jeden z panów mówił, że szyby w oknach powywalało tu w pięciu budynkach czy w sześciu, nawet w oborach drzwi zostały wyrzucone - powiedział jeden z mężczyzn obecny na miejscu.

- Szyby do połowy potłuczone wyleciały od strony wybuchu. Jedna od strony wybuchu i dwie tak bardziej z przodu w drzwiach. Więcej nic nie wiem - dodał inny. Jak mówił, mieszka w miejscowości Grudź, oddalonej o około siedem kilometrów od miejsca znalezienia obiektu. - Podobno w Grudzi było słychać, ale ja nie słyszałem tego wybuchu - dodał.

Dowództwo Operacyjne RSZ: nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi".

Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

