Bodnar o "rosyjskich oddziaływaniach" w Polsce. "Nie ma tygodnia..."

W czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że "funkcjonariusze Delegatury ABW w Olsztynie zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym". "To już trzecia osoba z zarzutami w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. Wcześniej do tej sprawy funkcjonariusze zatrzymali dwóch jego rówieśników" - wyjaśniał.

Jak przekazał później na konferencji prasowej, podejrzani "to koledzy z jednego podwórka", którzy "zafascynowali się największymi zbrodniarzami tego świata". 19-latkowie mieli między innymi analizować zamachy, jakie były w Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych.

Bodnar o rosyjskich powiązaniach

Przed posiedzeniem unijnych ministrów sprawiedliwości w Luksemburgu Adam Bodnar został poproszony przez dziennikarzy o komentarz na temat zatrzymania trzech 19-latków planujących zamach. Jak powiedział, na tym etapie trudno przesądzić powiązania rosyjskie. - Na tyle szczegółowo tej sprawy nie śledzę - przyznał.

- Natomiast pamiętajmy, że w przypadku różnych aktów dywersyjnych, które były podejmowane na terenie Polski, to nie były tylko akty przygotowywane przez ludzi, którzy zostali wysłani przez służby rosyjskie, ale także osoby pozyskiwane poprzez media społecznościowe (...), żeby dokonali jakichś działań - powiedział minister. Jak dodał, "tego typu metoda działania mogła mieć także miejsce w tym przypadku".

Według Bodnara rosyjskie metody obejmują "pozyskiwanie ludzi wewnątrz danego państwa, czy to obywateli danego państwa, czy osoby ze środowisk migrantów, czy nawet uchodźców". - Często za odpłatnością, a czasami po prostu wykorzystując naiwność danej osoby - mówił.

"Oddziaływanie rosyjskie będzie się pogłębiało"

Bodnar zaznaczył, że "w zasadzie nie ma tygodnia, kiedy nie pojawiałaby się nowa sprawa, czy to dotycząca przesyłek z materiałami zapalającymi, czy sprawy podpaleń, czy przygotowywań do podejmowania jakichś działań sabotażowych, dywersyjnych, czy właśnie szpiegowskich".

- To jest kolejna sprawa, w której widzimy, co się zmieniło w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat - stwierdził minister. Jak zauważył, "musimy sobie uświadomić, że to oddziaływanie rosyjskie jest już teraz i będzie cały czas się pogłębiało".

- I jeszcze kilka lat temu te sprawy dotyczące działalności szpiegowskiej, dywersyjnej, sabotażowej były dosłownie pojedyncze - podkreślił. Tymczasem - jak dodał Bodnar - teraz te sprawy są liczone w dziesiątki.

