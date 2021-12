Zwłoki mężczyzny w lesie niedaleko granicy. Przy ciele plecak z nigeryjskim paszportem 

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał, że we wtorek żołnierze odnaleźli ciało w odległości około dziewięciu kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Dodał, że nie wiadomo na pewno, czy osoba ta to Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Tożsamość będzie ustalana. W związku ze zdarzeniem we wtorek policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Zwłoki mężczyzny zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej.