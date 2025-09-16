Odwołano wiceszefową MSZ

Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska wiceszefowej resortu spraw zagranicznych. O odejściu z zajmowanej funkcji poinformowała we wpisie na Facebooku. Podziękowała w nim liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni za wyznaczenie jej na stanowisko wiceszefowej polskiej dyplomacji.
Zauważyła, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych".
W dalszej części wpisu Radwan-Röhrenschef opisała, że "w imieniu MSZ uczestniczyła w kilkudziesięciu oficjalnych i roboczych wizytach zagranicznych oraz krajowych prezydenta RP, gwarantując spójność polityki zagranicznej kraju". Następnie wymieniała szereg swoich działań jako wiceszefowa MSZ. "Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie" - podkreśliła.
MSZ na swoim profilu na platformie X opublikowało zdjęcia z pożegnania Radwan-Röhrenschef między innymi przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
"Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie panią bardzo dobrze wspominało" - powiedział Sikorski cytowany we wpisie MSZ. Z kolei Radwan-Röhrenschef powiedziała, że "to, co po współpracy z panem ministrem będzie dobrze wspominać to integralność, waleczność i poczucie humoru".
Autorka/Autor: ms/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Indra/ MSZ