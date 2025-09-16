Odwołano wiceszefową MSZ

Radwan-Röhrenschef o wizycie Nawrockiego w USA. "Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia" Źródło: Polskie Radio Program I

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska wiceszefowej resortu spraw zagranicznych. O odejściu z zajmowanej funkcji poinformowała we wpisie na Facebooku. Podziękowała w nim liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni za wyznaczenie jej na stanowisko wiceszefowej polskiej dyplomacji.

Zauważyła, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych".

Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw... Posted by Anna Radwan-Röhrenschef on Tuesday, September 16, 2025 Rozwiń

W dalszej części wpisu Radwan-Röhrenschef opisała, że "w imieniu MSZ uczestniczyła w kilkudziesięciu oficjalnych i roboczych wizytach zagranicznych oraz krajowych prezydenta RP, gwarantując spójność polityki zagranicznej kraju". Następnie wymieniała szereg swoich działań jako wiceszefowa MSZ. "Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie" - podkreśliła.

MSZ na swoim profilu na platformie X opublikowało zdjęcia z pożegnania Radwan-Röhrenschef między innymi przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie Panią bardzo dobrze wspominało - mówił wicepremier @sikorskiradek, dziękując za współpracę i żegnając podsekretarz stanu @RadwanAnia. pic.twitter.com/5zKEiBXeft — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 16, 2025 Rozwiń

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie panią bardzo dobrze wspominało" - powiedział Sikorski cytowany we wpisie MSZ. Z kolei Radwan-Röhrenschef powiedziała, że "to, co po współpracy z panem ministrem będzie dobrze wspominać to integralność, waleczność i poczucie humoru".

OGLĄDAJ: TVN24 HD