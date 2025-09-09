Odwołali rodeo w Gliwicach. Kaczyński komentuje

Kaczyński odpowiada na pytanie o rodeo w Gliwicach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Impreza American Rodeo Polska miała odbyć się w Gliwicach w najbliższą sobotę. Władze miasta ostatecznie odmówiły zgody na jej przeprowadzenie, została odwołana.

Kaczyński komentuje

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który mówił niegdyś, że lubi rodeo, został zapytany w Sejmie, co sądzi o odwołanej imprezie w Gliwicach. Odpowiedział, że stało się "bardzo dobrze".

- Nie wiem, jakie to jest rodeo, a bywają takie złe rodea. W ogóle te wszystkie sporty ze zwierzętami są - powiedzmy sobie z punktu widzenia sympatii do zwierząt i empatii - wątpliwe - stwierdził.

W 2016 roku, w rozmowie z reporterką TVN24 Arletą Zalewską, Kaczyński mówił, że zawodnicy rodeo są "niezwykle sprawni i silni" i przyznał, że "rzeczywiście lubi (rodeo) oglądać".

OGLĄDAJ: Kaczyński, byki i rodeo

OGLĄDAJ: TVN24 HD