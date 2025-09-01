TVN24 nieoficjalnie: odbyło się spotkanie Nawrockiego z Tuskiem

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. W poniedziałek obaj politycy uczestniczyli w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywały się w Gdańsku na Westerplatte.
- Spotkanie się odbyło. Taki nieoficjalny, lakoniczny komunikat otrzymałam - przekazała dziennikarka. Jak dodała, podczas rozmowy premier i prezydent rozmawiali m.in. o zaplanowanej na środę wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie.
Adamek podkreśliła, że w tej sprawie "nie było żadnych oficjalnych informacji". Jednocześnie przypomniała słowa premiera, który zwracając się do prezydenta w ubiegłym tygodniu mówił, że "warto kontaktować się z rządem w sprawach zagranicznych".
Wyjaśniała, że tego typu "spotkania, rozmowy muszą się odbywać w pewnej dyskrecji". - Pewnie z takiego podejścia wynika lakoniczność informacji dotyczącej spotkania - mówiła reporterka.
Po raz pierwszy o planowanym spotkaniu obu polityków poza kamerami, Adamek wspomniała w niedzielę "W Kuluarach" w TVN24.
Autorka/Autor: os/ads
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPRM/PAP