Koncerty, wystawy, biegi patriotyczne. Tak Polacy będą świętować odzyskanie niepodległości

Koczwara: Dzień Niepodległości stał się świętem nacjonalistów

We wtorek 11 listopada w całym kraju odbędą się wydarzenia związane z Narodowym Świętem Niepodległości.

Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Koncerty, wystawy, wydarzenia patriotyczne

Warszawa:

W stolicy - poza centralnymi obchodami, corocznym Marszem Niepodległości oraz 35. Biegiem Niepodległości - zaplanowano różnorodne wydarzenia artystyczne, historyczne i rodzinne, m.in. na Cytadeli oraz Krakowskim Przedmieściu. Ukoronowaniem warszawskich obchodów będzie wielki koncert "Wspólna Niepodległa" na Cytadeli, podczas którego wystąpi 16 artystów z 16 województw. Rozpocznie się on o godzinie 18, a artyści zaprezentują tradycyjne pieśni i motywy regionalne w nowoczesnych aranżacjach. Wstęp jest bezpłatny, a na miejsce łatwo będzie dotrzeć dzięki specjalnej, darmowej linii autobusowej "WN".

W centrum Warszawy, już od rana, będą odbywać się koncerty, wystawy i pokazy, a także warsztaty i spacery historyczne. Specjalne autobusy ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się między miejscami wydarzeń. Dodatkowo uruchomiona zostanie retro linia z zabytkowymi autobusami, w których podczas przejazdu przewodnik opowie o historii 11 listopada i odzyskaniu niepodległości.

Małopolska:

W ramach krakowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaplanowano zarówno wydarzenia patriotyczne, w tym mszę świętą w katedrze na Wawelu, pochód oraz uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Wojska Polskiego, jak i mniej formalne aktywności kulturalne i sportowe. Ulicami miasta będzie jeździł Tramwaj Patriotyczny, a jego pasażerowie otrzymają bezpłatne "Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych" z kolorową wkładką poświęconą 150. lat komunikacji miejskiej w Krakowie. Środowisko biegowe będzie świętować rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podczas Krakowskiego Biegu Niepodległości. Dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

Obchody w Krakowie zwieńczy wieczorna 93. Krakowska Lekcja Śpiewania "Radosna Niepodległości". Zgromadzeni na Rynku Głównym wraz z artystami Teatru Loch Camelot będą śpiewać najpiękniejsze pieśni i piosenki patriotyczne. Na tę okazję zostały przygotowane śpiewniki, które będą dostępne podczas wydarzenia.

Wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, niepodległościowych, patriotycznych oraz harcerskich to także jeden z punktów obchodów Święta 11 Listopada w Tarnowie. Koncert z udziałem aktorów Teatru im. Ludwika Solskiego odbędzie się na schodach przed tym teatrem.

Pomorze:

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Gdańsk od rana będzie świętować na paradzie, której uczestnicy z ulicy Podwale Staromiejskie przejdą okrężną drogą przez całe Stare i Główne Miasto aż pod Zieloną Bramę, gdzie zostanie odśpiewany hymn narodowy. Jeszcze wcześniej obchody rozpoczną biegacze w Gdyni, gdzie o godzinie 8 rozpocznie się Gdyński Bieg Niepodległości. W Sopocie będzie można przyglądać się m.in. paradzie samochodów zabytkowych i aut strażackich, do której przyłączą się rowerzyści. O godz. 12 jest zaplanowany charytatywny skok z molo pod hasłem "Skok Niepodległości - Wolni w wodzie", którego celem jest propagowanie idei dobroczynności oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Źródło: PAP/Adam Warżawa

Poza Trójmiastem świętowanie zaplanowane jest w innych miejscach Pomorza, np. w Swołowie. Święto Niepodległości, jak co roku będzie smakowało tam gęsiną. W tamtejszym Muzeum Kultury Ludowej Pomorza od soboty na kilkudziesięciu stoiskach można jej próbować podczas największej w regionie kulinarnej biesiady: "Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina". Nie zabraknie targu produktów lokalnych, jarmarku rękodzieła i warsztatów dla dzieci.

Pomorze Zachodnie:

W Szczecinie świętowaniu towarzyszyć będzie sportowa rywalizacja. Zawody biegowe organizuje też spółka miejska Żegluga Szczecińska. Uczestnicy 7. Szczecińskiego Biegu Niepodległości pobiegną w koszulkach z akcentami w duchu lokalnego patriotyzmu - w kolorach herbu i flagi portowego miasta.

Z kolei Politechnika Morska w Szczecinie przygotowała Niepodległościowe Manewry Bezpieczeństwa, które trwają od poniedziałku. W dwudniowych ćwiczeniach udział ma wziąć ponad 300 uczestników reprezentujących m.in. Straż Graniczną, SAR, Policję, WOPR i jednostki OSP z regionu. 11 listopada uczestnicy manewrów wezmą udział w ćwiczeniach na Zalewie Szczecińskim. Jeden ze scenariuszy zakłada działania antyterrorystyczne. "Terroryści" mają zaatakować jednostkę Nawigator XXI. Do płynącego statku dopłyną lub dolecą antyterroryści, a po dostaniu się na pokład przeszukają go. Używając broni z amunicją ślepą, odbijają statek. Po zakończeniu działań dojść ma do awarii statku i konieczności ewakuacji. - To dobra okazja, by zobaczyć współpracę służb w realnych warunkach i wspólnie uczcić Święto Niepodległości w duchu bezpieczeństwa i współdziałania - powiedziała rzeczniczka prasowa Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec.

W Kołobrzegu świętujący zgromadzą się na miejskich uroczystościach przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nich w południe wystartuje Kołobrzeski Rowerowy Rajd Niepodległości. Natomiast w Regionalnym Centrum Kultury o godz. 17 zagra Orkiestra Arte Con Brio z Bydgoszczy "Dumkę na dwa głosy i orkiestrę". Obowiązują bezpłatne wejściówki. Natomiast w Koszalinie po mszy w intencji ojczyzny w katedrze i nabożeństwie ekumenicznym w cerkwi mieszkańcy przejdą na pl. Zwycięstwa, gdzie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczysty apel. Z kolei po południu w Centrum Kultury 105 zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych; wieczorem zapłonie rzeźba Władysława Hasiora.

Śląsk:

W Katowicach główne uroczystości rozpoczną się rano mszą w intencji ojczyzny, odprawianą w katedrze Chrystusa Króla. Później uczestnicy obchodów przejdą na pl. Chrobrego, gdzie przy pomniku marszałka Piłsudskiego zaplanowano uroczysty apel z udziałem przedstawicieli władz i służb mundurowych. Podobnie jak w poprzednich latach 11 listopada mieszkańcy będą mogli zwiedzać gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. To wyjątkowa okazja zobaczenia na co dzień niedostępnych zakątków tego historycznego gmachu. Tegoroczne zwiedzanie będzie odbywało się pod hasłem "W starym kinie". Marszałek województwa śląskiego zaprasza na wspólne świętowanie na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. W południe zaplanowano tam wspólne odśpiewanie hymnu, a przez cały dzień wszyscy chętni będą mogli wysłuchać koncertów polskich artystów i oglądać wystawę militariów.

Dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości🇵🇱

- dzień, w którym z dumą wspominamy odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. Uczcijmy tę wyjątkową rocznicę, wywieszając biało-czerwoną flagę jako symbol naszej jedności, pamięci i miłości do Ojczyzny.🤍❤️ pic.twitter.com/3RXcHqvxp2 — Miasto Katowice (@miasto_katowice) November 11, 2025 Rozwiń

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości zaplanowano także w innych miastach województwa śląskiego. Niektóre, obok oficjalnych uroczystości, będą świętowały również w nietypowy sposób. Na przykład w Łazach uczestnicy II Maratonu Pływackiego dla Niepodległej zamierzają w Parku Wodnym Jura przepłynąć co najmniej 107 kilometrów - z okazji 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Wspólne pływanie ma charakter otwarty i każdy może w nim wziąć udział, wystarczy wcześniej się zarejestrować.

Dolny Śląsk:

We Wrocławiu ulicami miasta, po raz 22., przejdzie Radosna Parada Niepodległości. Barwny korowód wyruszy spod Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej i przejdzie do wrocławskiego Rynku. Tam odbędą się uroczystości organizowane przez wojewodę dolnośląską Annę Żabską.

Wielkopolska:

W Poznaniu wojewódzkie obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji ojczyzny w poznańskiej farze. Główne uroczystości zaplanowano na placu Wolności. Tam tradycyjnie zostanie odczytany apel pamięci z wystrzałem armatnim, odbędzie się też defilada pododdziałów oraz grup rekonstrukcyjnych. Jeszcze przed rozpoczęciem głównych obchodów na placu Wolności będzie miał miejsce Koncert Orkiestry Miasta Poznania przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. W południe rozpocznie się piknik rodzinny, podczas którego zaprezentują się m.in. jednostki wojskowe oraz grupy rekonstrukcyjne. Na uczestników obchodów będzie czekał również ciepły poczęstunek - wojskowa grochówka i gęsina. Wieczorem tradycyjnie marszałek województwa wielkopolskiego zaprasza Wielkopolan do Teatru Wielkiego na Koncert Marszałkowski.

11 listopada mieszkańcy Poznania celebrują także imieniny jednej z głównych ulic miasta - ul. Święty Marcin. Tego dnia w mieście królują też rogale świętomarcińskie. Tradycja wypiekania i jedzenie tego słodkiego przysmaku sięga 1891 roku.

Mieszkańcy Kalisza będą mogli wziąć udział w Kaliskim Marszu Niepodległości. Zbiórkę uczestników zaplanowano o godz. 11.11 na ulicy 3 Maja, skąd przemarsz odbędzie się docelowo na pl. Bogusławskiego. Tam zostanie odczytany Apel Pamięci i odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na godz. 13 w Katedrze Kaliskiej przy ul. Kanonickiej zaplanowano mszę św. w intencji ojczyzny.

Wieczorem w sali Studio Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się transmisja live premiery operowej "Strasznego Dworu" Stanisława Moniuszki z sali Pawelana w Pabianicach. Ponadto otwarta będzie biblioteka przy ul. Wrocławskiej, gdzie wśród atrakcji będzie zwiedzanie Izby Pamięci Szczypiorna, emisja filmu z cyklu "Szczypiorno - tu rodziła się niepodległość" czy prezentacja rękopisu Stanisława Tessaro - kroniki życia obozowego z 1917 roku.

Łódzkie:

W Łodzi tradycyjnie najwięcej będzie działo się na Pikniku Niepodległościowym w Manufakturze. Odwiedzi go m.in. ambasador Francji Etienne de Poncins wraz z oddziałem francuskich wojsk lądowych z Pułku Legii Cudzoziemskiej. W miasteczku wojskowym będzie można oglądać pojazdy pancerne - od historycznych po współczesne, nowoczesny sprzęt militarny oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych i pokazach historycznych. Piknik rozpocznie się ceremoniałem przybycia marszałka Piłsudskiego i wspólnym odśpiewaniem hymnu, a na koniec zaplanowano harcerskie ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych oraz pokaz fajerwerków.

Wśród innych imprez w Łódzkiem są m.in. odtańczenie poloneza oraz stworzenie żywej flagi na Starym Rynku w Pabianicach, Ognisko Patriotyzmu i koncert "Na rockowo dla Niepodległej" w parku przy pomniku rotmistrza Pileckiego w Wieluniu, wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni w kolejowej dzielnicy Zduńskiej Woli - Karsznicach, plenerowy koncert "Listy nienapisane - antywojenny spektakl muzyczny" w Piotrkowie Trybunalskim, a także wiele pikników militarnych, wystaw, inscenizacji i rekonstrukcji historycznych oraz biegów niepodległościowych.

Podkarpacie:

Rzeszowianie świętować będą na sportowo - na ulicach miasta odbędzie się 13. PKO Bieg Niepodległości. W obchody Święta Niepodległości włączy się też Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie, na którego tarasie, podobnie jak w ubiegłym roku, balon stratosferyczny wyniesie nad miasto biało-czerwoną flagę. Będzie ją można zobaczyć do godzin popołudniowych. Główne uroczystości, które przewidują m.in. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z asystą Orkiestry Wojskowej, zaplanowane są na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Lubelskie:

W Lublinie odbędzie się koncert "Polska na TAK!", podczas którego wystąpią m.in. Kayah, Natalia Kukulska, Reni Jusis, SARSA, Natalia Nykiel, Mery Spolsky, Piotr Kupicha, raperzy Grubson, Eldo i O.S.T.R, orkiestra symfoniczna i dwa chóry. W repertuarze utwory, które od 1918 r. stanowiły głos kolejnych pokoleń, w nowoczesnych aranżacjach i pod batutą Wojtka Urbańskiego. Koncert odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Początek o godz. 17.35 na pl. Zamkowym. Wstęp wolny. W związku z wydarzeniem pl. Zamkowy jest całkowicie zamknięty dla ruchu i wyłączony do 13 listopada z możliwości parkowania.

Obchody Święta Niepodległości w Lublinie (zdjęcie archiwalne) Źródło: Wojciech Pacewicz/PAP/EPA

Lubuskie:

W Gorzowie Wielkopolskim w samo południe, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, zostanie odśpiewany hymn Polski, a po złożeniu kwiatów korowód przejdzie do katedry na mszę świętą w intencji ojczyzny. Po mszy na Starym Rynku odbędzie się apel z ceremoniałem wojskowym i piknik rodzinny. Zabrzmią pieśni patriotyczne, będzie pokaz laserowy, stoiska służb mundurowych i widowisko multimedialne "Iskry Niepoległej". Będzie można także spróbować swoich sił w Biegu Niepodległości i skosztować wojskowej grochówki.

Na aktywne świętowanie 107. rocznicy odzyskania niepodległości zaprasza Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. We wtorek z Zielonej Góry do Drzonowa wyruszy XII Rajd "Rowerowa Niepodległa". Metą rajdu będzie Lubuskie Muzeum Wojskowe, gdzie po uroczystym odśpiewaniu hymnu będzie można zwiedzić wystawy stałe i czasowe, zobaczyć prezentacje grup rekonstrukcji historycznej czy posilić wojskową grochówką. Tego dnia w muzeum nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - "Drogi do niepodległości", wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Podlasie:

W województwie podlaskim główne uroczystości zorganizuje z wojewodą podlaskim marszałek województwa podlaskiego i prezydent Białegostoku. Rozpoczną się one o godz. 12.30 przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Fundacja Białystok Biega zaprasza natomiast na rodzinne wydarzenie "Biegnę dla Niepodległej”. Dzieci pobiegną o godz. 10, a dorośli o godz. 14. Z kolei w Galerii im. Slendzińskich odbędzie się "14. Wieczór wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych".

W Suwałkach obchody miejskie rozpoczną się 10 listopada o godz. 19.18 Suwalskim Biegiem Niepodległości. Główne uroczystości zaplanowano we wtorek na godz. 12 przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wieczorem w Suwalskim Ośrodku Kultury będzie można wysłuchać koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna.

Kujawsko-pomorskie:

W Bydgoszczy główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości obędą się na Starym Rynku, a poprzedzi je msza święta w intencji ojczyzny w katedrze pw. świętych Marcina i Mikołaja. W ramach obchodów święta zaplanowano m.in. wystawę "Polskie drogi do niepodległości", widowisko "Z szarą piechotą do lat dwudziestych", Bydgoski Bieg Niepodległości, Bydgoski Rajd Niepodległości i turniej szachowy.

W Toruniu uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędą się na Rynku Staromiejskim, a wcześniej odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny. Na Bulwarze Filadelfijskim zorganizowany zostanie piknik historyczny, na który złożą się m.in. koncert pieści patriotycznych, pokazy grup rekonstrukcyjnych i gry terenowe. W Przysieku koło Torunia od poniedziałku odbywa się Festiwal Gęsiny z pokazami kulinarnymi, konkursami i kiermaszami.

Warmia i Mazury:

Na Warmii i Mazurach wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości - z uroczystym apelem i defiladą wojskową - odbędą się w Bartoszycach. Miejskie obchody w Olsztynie rozpoczną się mszą św. w bazylice konkatedralnej św. Jakuba, po której uczestnicy przejdą na pl. Konsulatu Polskiego, niosąc wspólnie biało-czerwoną flagę stumetrowej długości. Zaplanowano apel pamięci i składanie kwiatów przed Kolumną Orła Białego. Po oficjalnej części uroczystości odbędzie się Potańcówka Patriotyczna na Targu Rybnym.

Świętokrzyskie:

Świętokrzyskie uczci Święto Niepodległości koncertami, wystawami i defiladą. Wojewódzkie uroczystości rozpoczną się od złożenia wieńców przed pomnikami Niepodległości i Wincentego Witosa w Kielcach. Po mszy za ojczyznę o godz. 11 w bazylice katedralnej uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn. Następnie ulicami miasta przejdzie defilada przed pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności. We wtorek bezpłatnie dostępne będą wystawy Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. W Muzeum Zabawek odbędą się warsztaty dla rodzin, a na dziedzińcu Muzeum Historii Kielc - wystawa "Album Legionów". Dzień zwieńczy koncert "Filmowa Niepodległa" w Staszowie.

Opolskie: Główne obchody 11 listopada w województwie opolskim odbędą się w stolicy regionu - Opolu. Na świąteczny piknik zapraszają władze samorządowe regionu, prezydent Opola i wojewoda opolski. W niecodzienny sposób wtorkowe święto będą obchodzić miłośnicy historii z Głuchołaz, którzy wybierają się na świąteczny rajd do czeskiego Jesenika. Tam, w historycznym sanatorium, leczyli się m.in. polscy politycy zasłużeni dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku. O odpowiednią oprawę uroczystości zadba m.in. Gwardia Nyska, harcerze, władze Głuchołaz i czeskiego Jesenika.

