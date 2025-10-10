Logo strona główna
Polska

Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie

Budynek Sejmu
Zandberg o przyszłości partii Razem: dla mnie jest jedna ważna liczba
Źródło: TVN24
Koalicja Obywatelska może liczyć na najwyższe poparcie wśród partii politycznych - wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, głos oddałoby na nią 30,5 procent respondentów. Za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Podium uzupełnia Konfederacja.

Z opublikowanego w piątek sondażu IBRiS wynika, że na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 30,5 procent badanych (co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania). 27,3 procent oddałoby głos PiS (spadek o jeden punkt procentowy), a 14,1 procent- na Konfederację (spadek o 0,3 punktu procentowego). 7,1 procent respondentów oddałoby głos na Lewicę (spadek o 1 punkt procentowy), a 6,1 procent - na Konfederację Korony Polskiej (wzrost o 2,7 punktu procentowego).

Poparcie dla partii politycznych
Poparcie dla partii politycznych
Źródło: TVN24

Na pięć partii w Sejmie wskazywał także sondaż pracowni Opinia24, który publikowaliśmy w czwartek >>>

Nowy sondaż. Oni byliby poza Sejmem

Jak wynika z sondażu, poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL z poparciem 4,6 procent ankietowanych (wzrost o 0,5 punktu procentowego), partia Razem, na którą chciałoby zagłosować 2,9 procent respondentów (spadek o 1,3 punktu procentowego) oraz Polska 2050 z poparciem 1,6 procent respondentów (spadek o 0,7 punktu procentowego).

5,9 procent badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Chęć zagłosowania w wyborach wyraziło 55,7 procent ankietowanych, z czego 40,5 procent "zdecydowanie" wzięłoby udział w wyborach, a 15,2 - "raczej tak". W wyborach nie wzięłoby natomiast udziału 41,3 procent respondentów, z czego - 15,8 procent - "raczej nie", a 25,5 procent - "zdecydowanie nie". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało natomiast 3 procent respondentów.

Symulacja podziału mandatów

Z symulacji przeprowadzonej przez zespół Onet Data na bazie sondażu wynika, że rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: 176 mandatów otrzymałoby KO, 170 - PiS, 78 - Konfederacja, 23 - Lewica, a 13 mandatów zdobyłaby Konfederacja Korony Polskiej.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 roku. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tysiąca dorosłych Polaków.

pc

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaPolska 2050Polskie Stronnictwo Ludowe
