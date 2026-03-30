Nowy sondaż. Roszady nad progiem

Tusk planuje "małą rekonstrukcję"? "Od początku mi to nie pasowało" Źródło: TVN24

Jak pokazuje badanie pracowni IBRiS wykonane dla "Rzeczpospolitej", gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby najpewniej 53,7 procent ankietowanych - 43,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 10,1 proc. "raczej tak". Do urn nie planuje za to iść 41,8 proc. badanych (25,6 proc. "zdecydowanie nie" i 16,2 proc. "raczej nie").

Odpowiedź: "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 4,5 procent respondentów.

Preferencje wyborcze Polaków Źródło: IBRiS dla "Rzeczpospolitej

Nowy sondaż. Jak wypadły poszczególne partie?

Na prowadzeniu w sondażu IBRiS dla "Rz" znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 32,4 procent, co oznacza wzrost o 2,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 24,5 proc. respondentów - to o 2,4 pkt proc. więcej niż wcześniej. Na trzecim miejscu znajduje się natomiast Konfederacja, która uzyskała 13,4 proc. poparcia, notując spadek o 0,4 pkt proc.

Kolejne miejsca zajęły natomiast Lewica z wynikiem 7,9 proc. (+1,1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 7,5 proc. (-1,7 pkt proc.).

Sondaż sejmowy IBRiS Źródło: IBRiS dla "Rzeczpospolitej"

Poniżej progu wyborczego znalazły się z kolei: PSL z 4,5 proc. (+0,3 pkt proc.), partia Razem z 2,9 proc. (-0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 z 1,8 proc. (+0,3 pkt proc.).

Odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,1 proc. ankietowanych.

Jak podaje "Rzeczpospolita", sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 27-28 marca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1067 respondentów.

