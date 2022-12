Jacek Kurski z telewizji rządowej do Banku Światowego. Politycy komentują

Jacek Kurski, były prezes telewizji rządowej, rozpoczął pracę w Banku Światowym. - W takich instytucjach powinny być osoby, które znają się na finansach, mają doświadczenie w sektorze bankowym czy finansowym, a jedyną rzeczą, na której zna się Jacek Kurski to jest chamska, ordynarna propaganda - komentował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska) ocenił, że Kurski "dostaje nagrodę za to, że stworzył niespotykaną w skali po '89 roku fabrykę hejtu i nienawiści".

Budka: jedyne miejsce, które mógłby dzisiaj zajmować Kurski, to szef telewizji koreańskiej

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka ocenił, że zgłoszenie do takiej instytucji Jacka Kurskiego, który "nie ma żadnego doświadczenia w finansach, chyba że jak nabijać własną kieszeń, który jest wyłącznie politykiem, a nie fachowcem, to jest już żenujące".

Dodał, że "w takich instytucjach powinny być osoby, które znają się na finansach, mają doświadczenie w sektorze bankowym czy finansowym, a jedyną rzeczą, na której zna się Jacek Kurski, to jest chamska, ordynarna propaganda".

- Jedyne miejsce, które mógłby dzisiaj zajmować, to szef telewizji koreańskiej. Oczywiście mówię o Korei Północnej - dodał Budka.

Lubnauer o nowej pracy Kurskiego: nominacja ma charakter typowo polityczny

Zgorzelski: kompetencje Kurskiego są zerowe

- Przychodzą mi na myśl dwa powiedzenia z czasów PRL. Pierwsze to "nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera", bo można zadać pytanie o kompetencje pana prezesa Kurskiego i moim zdaniem te kompetencje są zerowe - komentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska).

Ocenił, że Kurski "dostaje nagrodę za to, że stworzył niespotykaną w skali po '89 roku fabrykę hejtu i nienawiści". - Jest to rodzaj nagrody za to, że tam właśnie politycy opozycji byli dehumanizowani, tam przedstawiano rzeczywistość a la PiS - dodał.