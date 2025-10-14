Nocny zakaz sprzedaży alkoholu? Sondaż

Zakaz sprzedaży alkoholu we Wrocławiu Źródło: TVN24

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: "Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło się Panu(i) kupić alkohol w godzinach 22:00 - 6:00 rano?". 76 procent badanych zadeklarowało, że nie zdarzyło im się to ani razu.

Kupno alkoholu w godzinach nocnych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy zadeklarowało 22 procent respondentów, z czego 11 procent odpowiedziało, że zrobiło to "1-2 razy", 9 procent "3 razy lub więcej", a 2 procent odpowiedziało, że "nie pamięta, ile razy".

3 procent respondentów udzieliło odpowiedzi: "nie pamiętam, ile razy kupiłem(am)".

Pytanie w sprawie kupowania alkoholu w godzinach nocnych Źródło: TVN24

Podobnych odpowiedzi udzielono na pytanie: "Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło się Panu(i) kupić alkohol na stacji benzynowej niezależnie od godziny?". Ponad trzem czwartych badanych (78 procent) "nie zdarzyło się" to ani razu. Z kolei 9 procentom zdarzyło się to "1-2 razy", 6 procentom "3 razy lub więcej", a 2 procent zadeklarowało, że "nie pamięta, ile razy" kupiło alkohol na stacji benzynowej. 4 procent ankietowanych odpowiedziało: "nie pamiętam, czy kupiłem(am)".

Pytanie o zakup alkoholu na stacjach benzynowych Źródło: TVN24

Według sondażu ponad połowa Polaków popiera wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w swojej miejscowości. Na pytanie: "Czy jest Pan(i) za czy też przeciw wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22 - 6 rano w Pana(i) miejscowości?", 54 procent badanych odpowiedziało: "jestem za". Przeciw było 26 procent, a 20 procent udzieliło odpowiedzi: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Pytanie o opinię na temat zakazu sprzedaży alkoholu w nocy Źródło: TVN24

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 6-8 października 2025, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Do jego zrealizowania użyto techniki mixed mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

