Nocne spotkanie PiS z Hołownią. "Byli wściekli, że dziennikarze wiedzą"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek przed północą odwiedził mieszkanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana - ustalili Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z "Newsweeka". Według fotoreporterów "Faktu" o godzinie 1.06 w nocy do garażu budynku wjechało także auto prezesa PiS. Kolumna Kaczyńskiego miała opuścić garaż około godziny 1.50. Pół godziny później z bloku miał wyjść również wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL).

Informacje o spotkaniu wywołały falę spekulacji i komentarzy wśród polityków. Dziennikarze piszą o "tajnej wizycie" i spotkaniu "pod osłoną nocy". W piątek wieczorem do sprawy odniósł się Szymon Hołownia. "Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" - napisał marszałek Sejmu.

"Byli wściekli"

Spotkanie komentował w "Loży prasowej" na antenie TVN24 redaktor naczelny portalu Onet Bartosz Węglarczyk.

- Historię tego spotkania odkryli razem dziennikarze Radia ZET, Onetu, "Faktu" i "Newsweeka". Wszyscy byli zaangażowani - podkreślił. Ja zaznaczył, nie byli tam przypadkowo. - Dostaliśmy informację, że to spotkanie trwa, stąd znaleźli się na miejscu fotografowie "Faktu" - mówił Węglarczyk. Dodał, że Mariusz Gierszewski z Radia ZET był pierwszą osobą, która "wpadła na trop tego spotkania". - Poprosił nas o pomoc. Wspólnie razem zdobyliśmy dowody tego spotkania w postaci zdjęć - relacjonował dziennikarz.

- Uczestnicy tego spotkania byli wściekli, jak się dowiedzieli, że dziennikarze o tym wiedzą - opisywał Węglarczyk. Nie chciał ujawnić, kto był źródłem informacji.

- Jak politycy chcą się spotykać, to jest milion miejsc, żeby się spotkać. Jak się spotykają w nocy, w prywatnym mieszkaniu, to znaczy, że nie chcą, żeby się ktoś dowiedział o tym spotkaniu. To znaczy, że knują - stwierdził. W jego ocenie "to, że byli wściekli, jak się zorientowali, że dziennikarze wiedzą, wskazuje na to, że nie chcieli, żeby ktokolwiek się dowiedział".

"Zobaczymy, co się teraz z Polską 2050 stanie"

Jak mówił Węglarczyk na antenie TVN24, "w Polsce 2050 jest absolutne zamieszanie po tym nocnym spotkaniu". - Nikt o nim nie wiedział - stwierdził, po czym dodał, że jego zdaniem jedyną osobą, która wiedziała o tym spotkaniu, była ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Zobaczymy, co się teraz z Polską 2050 stanie. Czy tam nie zaczną ludzie uciekać, uważając Szymona Hołownię za zdrajcę - powiedział naczelny Onetu.

Jak ocenił, "to wszystko skomplikuje też rozmowy koalicyjne i rekonstrukcję rządu", która ma nastąpić w połowie lipca. - Ciekawe, jakie dajemy szanse w tej chwili na to, że w połowie lipca ta rekonstrukcja zostanie realnie ogłoszona - dodał.

