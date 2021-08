Sędzia Hermeliński o funkcjonowaniu nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej mimo orzeczeń TSUE: to nadużycie prawa

Hermeliński o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń TSUE

Hermeliński o odpowiedzialności karnej ministra sprawiedliwości

NADUŻYCIE WŁADZY § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Hermeliński o propozycji likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Zwrócił uwagę, że w senackim projekcie ustawy mówi się, że wyroki wydane przez 10 członków Izby Dyscyplinarnej są nieważne. Jego zdaniem należałoby "ująć to inaczej". - Jeżeli coś jest unieważnione, to znaczy, że przedtem było ważne, a przecież to nie były wyroki. Orzeczenie wydane przez skład, w którym nie zasiadają sędziowie, to nie jest wyrok, to jest jakaś decyzja, ale ona nie ma przymiotu wyroku. Można by to nazwać, że są to nieistniejące rozstrzygnięcia - zaproponował.