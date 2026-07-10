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Nielegalne leki reklamowali i sprzedawali w sieci

Zatrzymania w sprawie nielegalnych leków
Nielegalne laboratorium zlikwidowane przez CBZC
Źródło wideo: CNZC
Źródło zdj. gł.: CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i sprzedażą sfałszowanych leków. Według śledczych grupa działała na terenie całej Polski od początku 2024 roku.

"Wytwarzali leki hormonalne, psychotropowe, na potencję, odchudzanie oraz sterydy anaboliczne - substancje, których produkcja i dystrybucja jest zabroniona" - informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Sprzedawali leki w sieci

Sprzedaż prowadzili głównie w sieci. W tym celu stworzyli specjalne forum, na którym prezentowali swoją ofertę, zamieszczali porady dotyczące stosowania preparatów i publikowali informacje mające przekonać klientów o jakości produktów.

Według ustaleń śledczych, najważniejsi członkowie grupy korzystali także z zamkniętych forów internetowych, gdzie zaufani odbiorcy mogli składać zamówienia. Do promocji nielegalnych produktów wykorzystywano również media społecznościowe, komunikatory internetowe oraz specjalnie przygotowane strony internetowe.

Nielegalne laboratorium zlikwidowane
Nielegalne laboratorium zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CPZC

"Sfałszowane farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także przemycane były z Chin, z Bliskiego Wschodu i Indii. Przepakowywane i oklejane etykietami z logiem marki kontrolowanej przez grupę, trafiały do głównego magazynu, skąd były dystrybuowane z wykorzystaniem firm kurierskich do odbiorców hurtowych współpracujących z grupą" - informuje CBZC.

Zatrzymano 12 osób

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób w wieku od 25 do 50 lat, w tym dwie kobiety. Zatrzymania przeprowadzono na terenie siedmiu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego. Wszyscy to obywatele Polski. Wśród nich byli licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką, sportami siłowymi oraz fitness, a także administrator i moderator znanego forum internetowego.

Ponad 15 tysięcy przesyłek z podrobionymi lekami
Ponad 15 tysięcy przesyłek z podrobionymi lekami
Źródło zdjęcia: CPZC

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania, bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów leczniczych), przy czym z tego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Podczas ponad 21 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i mienie o łącznej wartości przekraczającej 430 tysięcy złotych. Zlikwidowano również nielegalne laboratorium oraz punkt przepakowywania farmaceutyków. W jednym ze składów znaleziono podrobione leki i inne zabronione substancje warte na czarnym rynku co najmniej 15 miliona złotych.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech zatrzymanych na trzy miesiące. Śledztwo jest w toku.

Zatrzymania w sprawie nielegalnych leków
Zatrzymania w sprawie nielegalnych leków
Źródło zdjęcia: CBZC
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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