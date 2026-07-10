Polska Nielegalne leki reklamowali i sprzedawali w sieci

Nielegalne laboratorium zlikwidowane przez CBZC Źródło wideo: CNZC Źródło zdj. gł.: CBZC

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"Wytwarzali leki hormonalne, psychotropowe, na potencję, odchudzanie oraz sterydy anaboliczne - substancje, których produkcja i dystrybucja jest zabroniona" - informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Sprzedawali leki w sieci

Sprzedaż prowadzili głównie w sieci. W tym celu stworzyli specjalne forum, na którym prezentowali swoją ofertę, zamieszczali porady dotyczące stosowania preparatów i publikowali informacje mające przekonać klientów o jakości produktów.

Według ustaleń śledczych, najważniejsi członkowie grupy korzystali także z zamkniętych forów internetowych, gdzie zaufani odbiorcy mogli składać zamówienia. Do promocji nielegalnych produktów wykorzystywano również media społecznościowe, komunikatory internetowe oraz specjalnie przygotowane strony internetowe.

Nielegalne laboratorium zlikwidowane Źródło zdjęcia: CPZC

"Sfałszowane farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także przemycane były z Chin, z Bliskiego Wschodu i Indii. Przepakowywane i oklejane etykietami z logiem marki kontrolowanej przez grupę, trafiały do głównego magazynu, skąd były dystrybuowane z wykorzystaniem firm kurierskich do odbiorców hurtowych współpracujących z grupą" - informuje CBZC.

Zatrzymano 12 osób

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób w wieku od 25 do 50 lat, w tym dwie kobiety. Zatrzymania przeprowadzono na terenie siedmiu województw: mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego. Wszyscy to obywatele Polski. Wśród nich byli licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką, sportami siłowymi oraz fitness, a także administrator i moderator znanego forum internetowego.

Ponad 15 tysięcy przesyłek z podrobionymi lekami Źródło zdjęcia: CPZC

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania, bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów leczniczych), przy czym z tego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Podczas ponad 21 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i mienie o łącznej wartości przekraczającej 430 tysięcy złotych. Zlikwidowano również nielegalne laboratorium oraz punkt przepakowywania farmaceutyków. W jednym ze składów znaleziono podrobione leki i inne zabronione substancje warte na czarnym rynku co najmniej 15 miliona złotych.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech zatrzymanych na trzy miesiące. Śledztwo jest w toku.

Zatrzymania w sprawie nielegalnych leków Źródło zdjęcia: CBZC

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