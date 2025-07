Niecodzienny gość w centrum miasta. Akcja służb i "bezpieczne rozwiązanie"

Łoś w Morzu Bałtyckim Źródło: ENEX

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przekazała w mediach społecznościowych, że łoś, który "przemieszczał się centrum Kwidzyna, został bezpiecznie odłowiony, a następnie zostanie przewieziony w odpowiednie, naturalne środowisko, z dala od zabudowań".

"Akcja została przeprowadzona dzięki ścisłej współpracy służb mundurowych, przy wsparciu służb miejskich oraz specjalistów ds. dzikich zwierząt" - napisano we wpisie w serwisie X. Podziękowano też mieszkańcom za "rozwagę i stosowanie się do zaleceń, co umożliwiło bezpieczne zakończenie działań".

Dzikie zwierzę w mieście. Jak się zachować?

Policja przypomniała też zasady, którymi należy się kierować w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia na terenie miasta. Podkreślono, aby nie zbliżać się do zwierząt i nie próbować ich przepędzać. Przestrzeżono też przed dokarmianiem ich, hałasowaniem w ich pobliżu i używaniu lampy błyskowej do ich fotografowania. Wśród zaleceń znalazło się też zachowanie bezpiecznego dystansu i odpowiednie zabezpieczenie zwierząt domowych. Należy powiadomić odpowiednie służby, na przykład poprzez numer alarmowy 112.

"Dzięki zaangażowaniu służb oraz odpowiedzialnej postawie mieszkańców, sytuacja została rozwiązana bezpiecznie - zarówno dla ludzi, jak i dla zwierzęcia" - podkreślono w komunikacie.

