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Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

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Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
Wanda Traczyk-Stawska: trzeba się bardzo cieszyć, że jesteśmy wolni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP
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Odeszła nasza Bohaterka. Kochana Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek" - poinformowało na platformie X miasto Warszawa. Żołnierka Powstania Warszawskiego miała 99 lat.

"Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć. I nie zapomnimy. To, co nam przekazała - zostaje z nami. W naszych sercach, w naszych wyborach, w tym, jak pamiętamy i jak żyjemy. Dziękujemy za wszystko, Pani Wando. Najukochańsza, Najwspanialsza. Warszawa o Pani nie zapomni" - czytamy na profilu X miasta stołecznego Warszawy.

Politycy oddają hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej

"Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska 'Pączek'. Żołnierka Powstania. Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci" - napisał na platformie X eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko" - dodał.

"Autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando! Cześć Jej pamięci" - pożegnał ją wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

"Prawdziwa bohaterka, mądra i odważna. Piękny człowiek z wielkim sercem. Odeszła od nas Wanda Traczyk-Stawska 'Pączek'. Dziękujemy Nasza Kochana Pani Wando za każdą lekcję historii, patriotyzmu i odwagi. Będzie nam Pani bardzo brakowało" - przekazała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

"Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie - prawdziwą treść. Pozostanie ważną częścią naszej pamięci" - wspomniał były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

"Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek". Uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka AK. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pani Wando, dziękujemy za wszystko" - napisał na platformie X poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

Sylwetka Wandy Traczyk-Stawskiej

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Jako nastolatka zaangażowała się w konspirację niepodległościową - należała do Szarych Szeregów, a następnie została żołnierzem Armii Krajowej.

W Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelec i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu.

6 września 1944 została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli, z której wróciła do Polski w 1947 roku. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat
Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn/PAP

Równolegle poświęciła się upamiętnianiu ofiar Powstania Warszawskiego - odnajdywała mogiły powstańcze i stała się inicjatorką opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy na Woli. Była przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy
Dowiedz się więcej:

Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy

WARSZAWA

Jej starania doprowadziły między innymi do ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy oraz powstania Izby Pamięci przy cmentarzu. Wanda Traczyk-Stawska była legendą Powstania Warszawskiego i aktywistką społeczną, nagrodzoną między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Honorowej Obywatelki Warszawy oraz Warszawianki Roku 2021.

OGLĄDAJ: Wanda Traczyk-Stawska, ps. "Pączek", Anna Przedpełska-Trzeciakowska, ps. "Grodzka"
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Powstanie WarszawskieWarszawa
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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