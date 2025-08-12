"Nie ma rozmów" na temat wycofania ustawy o dostępie do psychologa z Trybunału Konstytucyjnego

Bogucki: nie ma rozmów na temat wycofania ustawy o dostępie do psychologa Źródło: TVN24

Były prezydent Andrzej Duda wysłał do TK nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim - od 13. roku życia - uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem lekarza byłoby ich powiadomienie w ciągu siedmiu dni, chyba że zagrażałoby to dobru pacjenta.

Prezydent skierował nowelę do TK w ostatnim dniu urzędowania, w trybie prewencyjnym, zarzucając jej niezgodność z Konstytucją i uzasadniając to m.in. bezpieczeństwem dzieci.

Zbigniew Bogucki Źródło: TVN24

"Dobra decyzja prezydenta Dudy"

Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, przekazał, że "nie ma rozmów" na temat wycofania ustawy z Trybunału Konstytucyjnego. Dodał też, że w jego przekonaniu to była "dobra decyzja prezydenta Dudy". - Trybunał rozstrzygnie w tym zakresie - powiedział.

Na pytanie prowadzącej, czy rzeczniczka praw dziecka mówi nieprawdę, twierdząc, że rozmawia z otoczeniem prezydenta na ten temat, Bogucki odparł, że "być może rozmawia". - Na pewno ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał. Nie wiem, czy rozmawiał ktoś z panem prezydentem - powiedział szef prezydenckiej kancelarii.

- W moim głębokim przekonaniu ta decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy była dobra, bo podyktowana i względem bezpieczeństwa, i troski o naszą młodzież, o dzieci, ale z drugiej strony o przestrzeganie reguł konstytucyjnych - wskazał Bogucki.

- Trzeba szukać takich rozwiązań, w których oczywiście osoby niepełnoletnie będą miały odpowiednie wsparcie, ale rodzice i opiekunowie prawni to jest gwarant, co do zasady, ich bezpieczeństwa i ich interesów - powiedział.

Bogucki przekazał też, że prezydent bądź klub PiS być może przedstawią rozwiązania, "które będą zgodne z konstytucją i z dobrem tych młodych ludzi i będą szanować władzę rodzicielską".

"Hołownia pokazał elementarny zdrowy rozsądek"

W rozmowie poruszono też wątek tego, jak prezydent Nawrocki zamierza znaleźć w Sejmie większość dla swoich projektów ustaw. Bogucki nawiązał do wypowiedzi Donalda Tuska sprzed lat o tym, że jemu do rządzenia nie będzie potrzebny prezydent. - Myślę, że pan prezydent Nawrocki pokaże bardzo zdecydowanie, konsekwentnie i mocno, że jemu Donald Tusk do szukania większości w polskim parlamencie nie jest potrzebny - wskazał szef Kancelarii Prezydenta.

Na pytanie o to, czy Nawrocki będzie dążył do obalenia rządu Tuska, Bogucki odpowiedział, że jego zdaniem "Polacy już pokazali w wyborach prezydenckich 1 czerwca, że ten rząd się nie nadaje do rządzenia Polską". - Myślę, że niektórzy już za późno zrozumieli, że nie warto iść drogą Donalda Tuska czy razem z Donaldem Tuskiem - przekazał Bogucki.

Adamek zapytała, czy jedną z takich osób jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który na początku lipca spotkał się w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kamińskim. - Marszałek Szymon Hołownia pokazał taki elementarny rozsądek. Ja się z tego cieszę - odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta.

- To, co zrobił marszałek Hołownia, to nie jest jakiś wielki heroizm. To jest po prostu wykonanie jego obowiązków konstytucyjnych - ocenił Bogucki.

"Nie zamierzam składać legitymacji partyjnej"

Agata Adamek zapytała Boguckiego także o to, czy złożył legitymację partyjną. Nawiązała przy tym do niedawnego sondażu na temat niezależności Nawrockiego.

Wyniki badania pokazały, że w niezależność prezydenta nie wierzy 44 procent badanych, przy czym 26 procent badanych uważa, że Karol Nawrocki "zdecydowanie" nie będzie samodzielny, a 18 procent, że "raczej nie". Wiarę w niezależność nowego prezydenta wykazało 28 procent uczestników sondażu. 14 procent wybrało odpowiedź "ani tak, ani nie", podobny odsetek osób nie ma zdania w tej kwestii.

- Legitymacji partyjnej, mówiłem to od samego początku, nie zamierzam składać. Byłem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem i będę - odparł Bogucki. - Nie po legitymacjach, tylko po owocach ich poznacie - dodał.

- Byłem, jestem i pozostaję politykiem Prawa i Sprawiedliwości. To jest środowisko polityczne, które przez osiem lat naprawdę dokonało wielkiej transformacji, wielkiej rewolucji, godności, wielkich inwestycji, wzmacniania polskiej armii - ocenił szef Kancelarii Prezydenta.

W trakcie rozmowy poruszono także wątek polityki międzynarodowej. W związku z planowaną wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie, gdzie ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Agata Adamek zapytała, czy prezydent zamierza skonsultować tematy spotkania z rządem. Bogucki odparł, że Sikorski "powinien już ubiegać się o spotkanie" z Nawrockim.

OGLĄDAJ: Zbigniew Bogucki