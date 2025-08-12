Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie ma rozmów" na temat wycofania ustawy o dostępie do psychologa z Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Andrzej Duda i Karol Nawrocki
Bogucki: nie ma rozmów na temat wycofania ustawy o dostępie do psychologa
Źródło: TVN24
Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przyznał, że "nie ma rozmów" na temat wycofania z Trybunału Konstytucyjnego ustawy o dostępie do psychologa dla dzieci od 13. roku życia bez zgody opiekuna. - W moim głębokim przekonaniu ta decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy była dobra - powiedział.

Były prezydent Andrzej Duda wysłał do TK nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim - od 13. roku życia - uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem lekarza byłoby ich powiadomienie w ciągu siedmiu dni, chyba że zagrażałoby to dobru pacjenta.

Prezydent skierował nowelę do TK w ostatnim dniu urzędowania, w trybie prewencyjnym, zarzucając jej niezgodność z Konstytucją i uzasadniając to m.in. bezpieczeństwem dzieci.

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki
Źródło: TVN24

"Dobra decyzja prezydenta Dudy"

Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, przekazał, że "nie ma rozmów" na temat wycofania ustawy z Trybunału Konstytucyjnego. Dodał też, że w jego przekonaniu to była "dobra decyzja prezydenta Dudy". - Trybunał rozstrzygnie w tym zakresie - powiedział.

Na pytanie prowadzącej, czy rzeczniczka praw dziecka mówi nieprawdę, twierdząc, że rozmawia z otoczeniem prezydenta na ten temat, Bogucki odparł, że "być może rozmawia". - Na pewno ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał. Nie wiem, czy rozmawiał ktoś z panem prezydentem - powiedział szef prezydenckiej kancelarii.

- W moim głębokim przekonaniu ta decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy była dobra, bo podyktowana i względem bezpieczeństwa, i troski o naszą młodzież, o dzieci, ale z drugiej strony o przestrzeganie reguł konstytucyjnych - wskazał Bogucki. 

- Trzeba szukać takich rozwiązań, w których oczywiście osoby niepełnoletnie będą miały odpowiednie wsparcie, ale rodzice i opiekunowie prawni to jest gwarant, co do zasady, ich bezpieczeństwa i ich interesów - powiedział.

Bogucki przekazał też, że prezydent bądź klub PiS być może przedstawią rozwiązania, "które będą zgodne z konstytucją i z dobrem tych młodych ludzi i będą szanować władzę rodzicielską".

"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"

"Hołownia pokazał elementarny zdrowy rozsądek"

W rozmowie poruszono też wątek tego, jak prezydent Nawrocki zamierza znaleźć w Sejmie większość dla swoich projektów ustaw. Bogucki nawiązał do wypowiedzi Donalda Tuska sprzed lat o tym, że jemu do rządzenia nie będzie potrzebny prezydent. - Myślę, że pan prezydent Nawrocki pokaże bardzo zdecydowanie, konsekwentnie i mocno, że jemu Donald Tusk do szukania większości w polskim parlamencie nie jest potrzebny - wskazał szef Kancelarii Prezydenta. 

Na pytanie o to, czy Nawrocki będzie dążył do obalenia rządu Tuska, Bogucki odpowiedział, że jego zdaniem "Polacy już pokazali w wyborach prezydenckich 1 czerwca, że ten rząd się nie nadaje do rządzenia Polską". - Myślę, że niektórzy już za późno zrozumieli, że nie warto iść drogą Donalda Tuska czy razem z Donaldem Tuskiem - przekazał Bogucki.

Tusk o spotkaniach Hołowni z Kaczyńskim: mam swoją wiedzę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o spotkaniach Hołowni z Kaczyńskim: mam swoją wiedzę

Adamek zapytała, czy jedną z takich osób jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który na początku lipca spotkał się w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim i Michałem Kamińskim. - Marszałek Szymon Hołownia pokazał taki elementarny rozsądek. Ja się z tego cieszę - odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta.

- To, co zrobił marszałek Hołownia, to nie jest jakiś wielki heroizm. To jest po prostu wykonanie jego obowiązków konstytucyjnych - ocenił Bogucki.

"Nie zamierzam składać legitymacji partyjnej"

Agata Adamek zapytała Boguckiego także o to, czy złożył legitymację partyjną. Nawiązała przy tym do niedawnego sondażu na temat niezależności Nawrockiego. 

Wyniki badania pokazały, że w niezależność prezydenta nie wierzy 44 procent badanych, przy czym 26 procent badanych uważa, że Karol Nawrocki "zdecydowanie" nie będzie samodzielny, a 18 procent, że "raczej nie". Wiarę w niezależność nowego prezydenta wykazało 28 procent uczestników sondażu. 14 procent wybrało odpowiedź "ani tak, ani nie", podobny odsetek osób nie ma zdania w tej kwestii.

Czy Polacy wierzą w niezależność Nawrockiego? Sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Polacy wierzą w niezależność Nawrockiego? Sondaż

- Legitymacji partyjnej, mówiłem to od samego początku, nie zamierzam składać. Byłem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem i będę - odparł Bogucki. - Nie po legitymacjach, tylko po owocach ich poznacie - dodał. 

- Byłem, jestem i pozostaję politykiem Prawa i Sprawiedliwości. To jest środowisko polityczne, które przez osiem lat naprawdę dokonało wielkiej transformacji, wielkiej rewolucji, godności, wielkich inwestycji, wzmacniania polskiej armii - ocenił szef Kancelarii Prezydenta. 

W trakcie rozmowy poruszono także wątek polityki międzynarodowej. W związku z planowaną wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie, gdzie ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Agata Adamek zapytała, czy prezydent zamierza skonsultować tematy spotkania z rządem. Bogucki odparł, że Sikorski "powinien już ubiegać się o spotkanie" z Nawrockim.

OGLĄDAJ: Zbigniew Bogucki
pc

Zbigniew Bogucki

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Kancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
imageTitle
Został znaleziony nieprzytomny podczas biegu. Zmarł po czterech dniach
Najnowsze
Mark Zuckerberg
Kupił już 11 domów. Luksusową okolicę traktuje "jak planszę do gry w Monopol"
Świat
bangalore indie samochody shutterstock_786753880
Indie zmieniają front. Pod presją Trumpa
BIZNES
imageTitle
Lech osłabiony, ale z wiarą. Sprawdź, o której dziś mecz z Crveną Zvezdą
Najnowsze
Salpida Nowa Zelandia AdobeStock_559221684_1
Ekosystem w fazie zmian. Pojawiły się meduzy, salpy i ośmiornice
METEO
Ericeira, Portugalia
Skąd ładunki wybuchowe na plażach? Wojsko wyjaśnia
Świat
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
WARSZAWA
imageTitle
Spektakularny początek żeglarskich regat The Ocean Race Europe
EUROSPORT
Putin, Trump
Trump "zmanipulowany" przez "stalowego" Putina
Świat
Niektórzy działalność w sieci zaczynają już w życiu płodowym.
"Firmy mają wywalone, bo najważniejszy jest zasięg"
Natalia Szostak
Psychologowie ostrzegają, że „praca” w tak młodym wieku może przytłaczać.
Sharenting a prawa i autonomia dziecka w cyfrowym kapitalizmie
Michał Krzykawski
Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
Sikorski "powinien już ubiegać się o spotkanie" z Nawrockim
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Trwają poszukiwania górnika, nie ma z nim kontaktu
Katowice
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Rosja naciska Serbię w związku z "niepokojącą sytuacją"
Świat
Problemy mieszkańców Kutna
Sąsiedzi wchodzą i wjeżdżają na jego podwórko. Sprawę w sądzie przegrał
Piotr Krysztofiak
Żołnierz sudańskich sił zbrojnych na moście Shambat, który niegdyś łączył Omdurman z dzielnicą Bahri w Chartumie
Strzelali na ulicach i w domach. Nie żyje ponad 40 osób
Świat
imageTitle
Rewelacja Tour de France na starcie w Polsce. "Chcę się cieszyć tym wyścigiem"
EUROSPORT
Kołobrzeg. zerwana trakcja
Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Nie jeżdżą pociągi
Szczecin
Czerwone niebo podczas zachodu słońca w Kołobrzegu
Pierwsze weto prezydenta? "Nie ma dzisiaj takiej decyzji"
BIZNES
Siedziba UE - flagi państw członkowskich
Oświadczenie europejskich liderów. Jedno państwo się wyłamało
Świat
Pożar magazynu w Bochni
Gęsty dym nad Bochnią. Duży pożar hali
Kraków
Karol Nawrocki
Zmiany w podatkach. Poznaliśmy szczegóły projektu prezydenta
BIZNES
imageTitle
Kilka świetnych zagrań i kontuzja. Słodko-gorzki debiut Bednarka w Porto
EUROSPORT
Źródliska w Puszczy Bydgoskiej
"To nie jest tylko krytykowanie". Wielka kłótnia o budowę ekspresówki
Michał Malinowski
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
WARSZAWA
Napis "W Strefie Gazy trwa Holokaust" na fasadzie jerozolimskiej wielkiej synagogi
Napis o Strefie Gazy na Ścianie Płaczu. "Zbezczeszczenie"
Świat
Spotkanie Jowisza z Wenus, Lubraniec (Kujawsko-pomorskie)
Spotkanie Jowisza z Wenus. Koniunkcja na Waszych zdjęciach
METEO
Akcja ratunkowa pod Gerlachem (2023)
Śmiertelny wypadek Polaków na Gerlachu
Upały
Męczący skwar. Mogą obowiązywać alarmy najwyższego stopnia
METEO
Austin
Strzelanina przed sklepem. Nie żyją trzy osoby
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica