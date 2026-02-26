Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki o wystąpieniu Sikorskiego. Mówi o "jednej stronie"

Karol Nawrocki
Nawrocki: w kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest na jednej stronie
W kwestiach fundamentalnych, w kwestiach strategicznych, w kwestiach zasadniczych polityka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest, jak moglibyśmy powiedzieć, na jednej stronie - powiedział prezydent Karol Nawrocki, komentując exposé szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

W czwartek w Sejmie odbyło się exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecny na sali plenarnej był między innymi prezydent Karol Nawrocki.

W trakcie wypowiedzi dla dziennikarzy Nawrocki ocenił, że "w kwestiach fundamentalnych, w kwestiach strategicznych, w kwestiach zasadniczych polityka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest, jak moglibyśmy powiedzieć, na jednej stronie"

-  To oczywiście odnosi się do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe egzystencjalne zagrożenie dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dzisiaj ze słów pana ministra Sikorskiego, ja to powtarzam regularnie - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Albert Zawada

-  Bardzo się cieszę, że pan minister Sikorski skorzystał też z tych słów,  które powtarzam regularnie na arenie międzynarodowej,  które już podczas pierwszej rozmowy przekazałem prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Rosja jest pokonywalna, odnosząc się do konkretnych historii wieku XX - dodał Nawrocki.

Nawrocki o tym, czego "zabrakło"

Nie ze wszystkich elementów przemówienia szefa MSZ prezydent Nawrocki był w pełni zadowolony. - Zabrakło mi w wystąpieniu ministra Sikorskiego nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej - zaznaczył. - Pan minister Sikorski wprawdzie przyznał, że podwozie tego samochodu, który nazywa się Unia Europejska się psuje. Takich słów użył. Natomiast tutaj chciałbym większego wsparcia rządów w naprawie działalności Komisji Europejskiej - ocenił Nawrocki.

Ponadto, jak mówił, "to, czego mi zabrakło i mówię to ze smutkiem (…), to przede wszystkim odniesienia szerszego do formatów regionalnych, w których Polska jest liderem". Wymienił w tym kontekście inicjatywę Trójmorza. - To trzynaście państw z PKB nominalnym trzech bilionów, zamieszkanych przez sto trzydzieści milionów ludzi. Polska w tej inicjatywie, w tym formacie jest w istocie liderem - mówił prezydent. 

Jak dodał, "inicjatywa Trójmorza jest właśnie takim narzędziem nacisku na Unię, na Komisję Europejską w interesie państw Europy Środkowej, Europy Centralnej". - Liczę więc, że więcej czasu, więcej wysiłku w polskim rządzie zostanie poświęconych na wspieranie działań prezydenta dla interesu Polski w budowaniu inicjatywy Trójmorz czy Grupy Wyszehradzkiej - powiedział Nawrocki

Jaka decyzja Nawrockiego w sprawie SAFE?

Prezydent nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie ustawy wprowadzającej program SAFE. Zapytany o to przez dziennikarkę TVN24 Agatę Adamek, Nawrocki odparł, że "decyzję podejmie w odpowiednim czasie".

- Materia jest oczywiście tak istotna dla państwa polskiego i wywołuje tak wiele emocji w Polsce, że nie będę mówił dzisiaj, jaką decyzję podejmę.  Na tą decyzję mam jeszcze kilka tygodni - skwitował. 

Jak zaznaczył, "sprawie cały czas się przyglądam, szukając też rozwiązań i dyskutując z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, dyskutując z generałami, dyskutując także oczywiście, wsłuchując się w opinie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przyglądając się temu, jak Polacy reagują na propozycję umowy SAFE". 

- Musicie się państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość. Sprawa jest zbyt poważna, abym podejmował decyzję jeszcze dzisiaj - powiedział prezydent. 

OGLĄDAJ: Exposé Sikorskiego. "Nie możemy być frajerami"
pc

Exposé Sikorskiego. "Nie możemy być frajerami"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz /akw, lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiRadosław SikorskiPrezydent RP
Czytaj także:
imageTitle
Rekordowe straty. Winna historyczna wygrana
EUROSPORT
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Orlen powołał Pawła Wojtunika do zarządu. Były szef CBA z nową funkcją
BIZNES
imageTitle
"Odważni. Złoci ludzie". Zginęli pod lawiną w Tatrach
EUROSPORT
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Na koniec exposé Sikorski zwrócił się do prezydenta
Polska
W 2019 roku ratusz zatrudniał 260 osób niepełnosprawnych
Potrzebują pomocy, ale muszą płacić z własnej kieszeni. Problemy z asystencją osobistą
Piotr Wójcik
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwał i torturował człowieka. Chciał upokorzyć i sprawić ból. Szuka go Europa
Poznań
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega
METEO
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny wyłowione z rzeki w centrum miasta
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Na czole dziury, na ustach uśmiech
EUROSPORT
Kim Dzong Un i jego córka, Dzu Ae
Znów pojawiła się u boku Kim Dzong Una
Sejm podczas expose Radosława Sikorskiego
Kaczyński i większość posłów PiS nie przyszła na exposé. Tusk komentuje
Polska
Areszt dla 10 podejrzanych o pranie 20 mln zł pochodzących z cyberoszustw
Ich znakiem rozpoznawczym była fotografia przedartego na pół banknotu
Łódź
Na miejscu okazało się, że nie doszło jednak do zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Skłamał, że udusił partnerkę. Mówi, że sąd i tak nic mu nie zrobi
Rzeszów
Jacek Ozdoba
Europoseł PiS przeprasza dziennikarkę "Faktów" TVN. Opublikował oświadczenie
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie osoby zamordowane siekierą, szukają nastolatka
Opole
Exposé Radosława Sikorskiego
"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Polska
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
BIZNES
Ukryła się w blaszanym garażu
Była pijana, rozbiła auto i ukryła się w blaszanym garażu
Lublin
imageTitle
Bohater może stracić mundial. Apel do premiera
EUROSPORT
46 min
Robert Telus
Sroka o sprawie Telusa: myślę sobie, że podejrzany ma prawo kłamać
Patryk Michalski
Michał Dworczyk
W PiS dyscyplinarka za chwalenie SAFE. "Były pielgrzymki, żeby zawiesić Dworczyka"
Polska
Rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Pożar w Połtawie
Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
BIZNES
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
METEO
Polsce grozi "scenariusz grecki"?
Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska
Michał Istel
Nawrocki i Czarzasty
Zmiany w rankingu zaufania
Polska
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
WARSZAWA
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica