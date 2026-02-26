Nawrocki o wystąpieniu Sikorskiego. Mówi o "jednej stronie"

Nawrocki: w kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest na jednej stronie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek w Sejmie odbyło się exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecny na sali plenarnej był między innymi prezydent Karol Nawrocki.

W trakcie wypowiedzi dla dziennikarzy Nawrocki ocenił, że "w kwestiach fundamentalnych, w kwestiach strategicznych, w kwestiach zasadniczych polityka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest, jak moglibyśmy powiedzieć, na jednej stronie"

- To oczywiście odnosi się do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe egzystencjalne zagrożenie dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dzisiaj ze słów pana ministra Sikorskiego, ja to powtarzam regularnie - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Albert Zawada

- Bardzo się cieszę, że pan minister Sikorski skorzystał też z tych słów, które powtarzam regularnie na arenie międzynarodowej, które już podczas pierwszej rozmowy przekazałem prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że Rosja jest pokonywalna, odnosząc się do konkretnych historii wieku XX - dodał Nawrocki.

Nawrocki o tym, czego "zabrakło"

Nie ze wszystkich elementów przemówienia szefa MSZ prezydent Nawrocki był w pełni zadowolony. - Zabrakło mi w wystąpieniu ministra Sikorskiego nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej - zaznaczył. - Pan minister Sikorski wprawdzie przyznał, że podwozie tego samochodu, który nazywa się Unia Europejska się psuje. Takich słów użył. Natomiast tutaj chciałbym większego wsparcia rządów w naprawie działalności Komisji Europejskiej - ocenił Nawrocki.

Ponadto, jak mówił, "to, czego mi zabrakło i mówię to ze smutkiem (…), to przede wszystkim odniesienia szerszego do formatów regionalnych, w których Polska jest liderem". Wymienił w tym kontekście inicjatywę Trójmorza. - To trzynaście państw z PKB nominalnym trzech bilionów, zamieszkanych przez sto trzydzieści milionów ludzi. Polska w tej inicjatywie, w tym formacie jest w istocie liderem - mówił prezydent.

Jak dodał, "inicjatywa Trójmorza jest właśnie takim narzędziem nacisku na Unię, na Komisję Europejską w interesie państw Europy Środkowej, Europy Centralnej". - Liczę więc, że więcej czasu, więcej wysiłku w polskim rządzie zostanie poświęconych na wspieranie działań prezydenta dla interesu Polski w budowaniu inicjatywy Trójmorz czy Grupy Wyszehradzkiej - powiedział Nawrocki

Jaka decyzja Nawrockiego w sprawie SAFE?

Prezydent nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie ustawy wprowadzającej program SAFE. Zapytany o to przez dziennikarkę TVN24 Agatę Adamek, Nawrocki odparł, że "decyzję podejmie w odpowiednim czasie".

- Materia jest oczywiście tak istotna dla państwa polskiego i wywołuje tak wiele emocji w Polsce, że nie będę mówił dzisiaj, jaką decyzję podejmę. Na tą decyzję mam jeszcze kilka tygodni - skwitował.

Jak zaznaczył, "sprawie cały czas się przyglądam, szukając też rozwiązań i dyskutując z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, dyskutując z generałami, dyskutując także oczywiście, wsłuchując się w opinie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przyglądając się temu, jak Polacy reagują na propozycję umowy SAFE".

- Musicie się państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość. Sprawa jest zbyt poważna, abym podejmował decyzję jeszcze dzisiaj - powiedział prezydent.

OGLĄDAJ: Exposé Sikorskiego. "Nie możemy być frajerami"