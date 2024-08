Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Jest nowy lider

Maja i Nikodem to imiona, które rodzice w pierwszej połowie tego roku najczęściej wybierali dla swoich dzieci - poinformowało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji. Wśród najrzadziej nadawanych imion znalazły się natomiast m.in. Walentyna i Muaz.

Co roku na stronie dane.gov.pl publikowany jest ranking najbardziej popularnych imion, nadawanych przez rodziców swoim pociechom, a także tych unikatowych i rzadziej spotykanych. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało we wtorek, jakie imiona w 2024 roku cieszą się największą popularnością. Na pierwszym miejscu znalazły się Maja i Nikodem - wskazują dane z pierwszej połowy tego roku. Imię Nikodem już w zeszłym roku było liderem, Maja to nowość na pierwszym miejscu, przed rokiem zajmowała pozycję piątą.